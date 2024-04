Une mise à jour qui tombe à pic pour les montres connectées Amazfit

Amazfit a publié la mise à jour 5.0.3.3 pour l'un de ses modèles de montre connectée. Désormais, vous pourrez utiliser cet appareil pourvu de nouvelles fonctionnalités très utiles. Ce qui le remet au goût du jour.

Le dernier logiciel apporte une nouvelle correction de bug visant à résoudre un problème d'épuisement de la batterie. De cette manière, elle tiendra plus longtemps que prévu. La liste des modifications comprend également d'autres changements.

La mise à jour concerne l'Amazfit GTS 4

Parmi les montres connectées produites par Amazfit le modèle GTS 4 n'avait pas vraiment été transcendant. Mais actuellement, la marque lui a apporté une mise à jour qui permet à ce modèle de se démarquer.

La smartwatch Amazfit GTS 4 reçoit donc la version 5.0.3.3 en termes de mise à jour logiciel. Cette transformation n'apporte pas Zepp OS 3.0 à la montre. Et certains utilisateurs ont exprimé leur déception sur Reddit. Cependant, il fournit une mise à jour importante pour la montre connectée. Vous avez aussi droit à un nouvel algorithme de fréquence cardiaque et à l'assistant Cadence. Cela permettra à l'utilisateur d'avoir de meilleures informations sur santé.

Une correction nécessaire

Ce dernier logiciel pour la GTS 4 corrige un bug qui provoquait une décharge anormale de la batterie. Ce qui pénalisait de nombreux utilisateurs désirant manipuler la montre plus longtemps. En faisant alors une enquête, la marque Amazfit a découvert que ce problème concernait les personnes qui connectaient leurs montres connectées à des smartphones Android.

Heureusement, en ayant mis la mise à jour de ce modèle d'Amazfit en place, cela a résolu le problème d'épuisement de la batterie. Ce fut un cas testé par un client ayant partagé son expérience avec la smartwatch nouvellement dotée des options mentionnées ci-dessus. Sur Reddit, il a indiqué qu'il lui restait 69 % de batterie après 7 jours.

Une mise à jour disponible sur Zepp

Bien que de nombreuses autres fonctionnalités et corrections de bugs soient répertoriées dans le journal des modifications. Elles étaient toutes fournies avec la version précédente. Il s'agissait de la version 5.0.2.1. Parmi celles-ci, il y avait déjà le fameux algorithme de fréquence cardiaque, de l'assistant de cadence et de la résolution des problèmes liés à la fonction Always On.

Sauf que la mise à jour actuelle, c'est-à-dire la version 5.0.3.3 est différente. Pour l'Amazfit GTS 4 cette mise à jour pèse 7,28 Mo. Elle peut être téléchargée via l'application Zepp et améliore vraiment sensiblement les capacités de la smartwatch.

Pour pouvoir en profiter pleinement, l'entreprise qui a lancé ces montres connectées sur le marché suggère de s'assurer que vous disposez de la dernière version de l'application. Cela serait plus logique avant de lancer le processus d'installation.

Il est difficile de savoir si Amazfit a déjà envoyé le dernier logiciel à toutes les montres connectées de cette série ou s'il s'agit d'une mise à disposition progressive. Mais il reste aussi à savoir si la montre sera ou non mise à jour vers Zepp OS 3.0 à l'avenir.

