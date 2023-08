Montre connectée : Enfin une appli pour suivre votre position sous l’eau

Les smartphones et les smartwatch s’appuient sur le système de positionnement global dénommé communément GPS pour pouvoir localiser une personne facilement sur une carte numérique. Ce qui fait qu’il est très utile sur la terre ferme. Or, sur votre montre connectée, un GPS peut également permettre de connaître votre position sous l’eau.

Les chercheurs de l’université de Washington ont mis au point une application qui permet aux plongeurs sous-marins de communiquer entre eux via leur smartwatch. Voici de quoi il retourne.

Une application pouvant sauver des vies

Sous l’eau, il est difficile d’être aisément repérable même si vous portez une Apple Watch. C’est pourquoi, l’application d’écholocalisation est une véritable innovation. Créant un réseau de triangulation sous l’eau, elle permet de localiser des personnes de manière tridimensionnelle. C’est une sorte de GPS sous l’eau. En l’utilisant, il est alors plus facile de savoir où vous êtes par rapport au reste de votre groupe via votre montre connectée.

L’avantage principal est qu’un chef d’équipe peut toujours garder un œil sur le reste des plongeurs qui s’aventurent loin avec lui. Ainsi, il est plus facile de s’assurer de leur position sous l’eau quand ils ont leur montre connectée au poignet.

Une telle solution pourrait alors sauver des vies. C’est notamment le cas lorsque la visibilité sous l’eau est faible et qu’il est difficile pour un chef d’équipe de voir tous les plongeurs du groupe. L’application pourrait permettre de trianguler la position d’une personne en danger et de la repérer rapidement.

Fonctionnement de cette application pour montre connectée en étant sous l’eau

L’application mise au point par les chercheurs de l’université de Washington est alors capable de calculer les coordonnées sous-marines d’un groupe de plongeurs dans un rayon de 30 mètres. La smartwatch de chaque plongeur est alors considérée comme un nœud. Et cela crée la carte de localisation en 3D en fonction de la distance relative par rapport à la montre connectée du chef d’équipe lorsque celle-ci envoie un signal audio.

La montre connectée du leader doit donc être reliée à un dispositif d’ancrage pour une estimation « correcte » de la position des autres sous l’eau. De cette manière, une personne en surface peut garder un œil sur le chef et sur la l’ensemble du groupe sous la surface.

Puis, au fur et à mesure que d’autres plongeurs s’ajoutent au groupe, l’estimation de la position de l’application s’étend également. Tout le monde doit cependant rester dans ce rayon de 30 mètres afin d’être vu.

Aucun distinction d’équipement pour plonger

Grâce à cette application, vous ne perdrez donc plus vos proches de vue en faisant de la plongée sous-marine. Mais ce qui est encore plus formidable c’est le fait que l’application n’utilise aucun matériel spécialisé pour faire son travail. Tout ce dont vous avez besoin c’est d’une Apple Watch. Tout comme une montre connectée fonctionnant sous Wear OS fait aussi bien l’affaire. Votre smartwatch doit simplement être capable de supporter une pression de plus de 5 bars (5ATM).

Ce système de localisation repose sur les ondes sonores. L’application demande à la montre connectée d’émettre un son à l’aide de son haut-parleur intégré. De son côté, le microphone capte le signal sous l’eau pour permettre de voir votre position sur l’écran radar. Il faut environ 1,5 seconde pour que le signal audio retentisse sur la smartwatch du chef d’équipe.