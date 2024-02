Nouvelle incroyable : votre permis moto financé grâce au CPF ! Découvrez comment

Dorénavant, il est possible de financer son permis moto via le compte personnel de formation (CPF). Cette nouveauté, qui concerne principalement les catégories A1 et A2, offre un avantage considérable pour ceux qui souhaitent obtenir leur permis moto. Dans cet article, nous vous expliquons en détail comment profiter de ce dispositif.

Le CPF : une aide précieuse pour le financement du permis

Depuis le 12 janvier 2024, toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur sont concernées par le financement via le CPF, y compris le permis moto. Ce dispositif facilite ainsi l'accès aux formations nécessaires pour l'obtention du permis tout en réduisant les coûts.

Avec le CPF, il était déjà possible de financer différents permis de conduire comme le permis B ou les permis professionnels. Cette extension du dispositif marque une volonté du gouvernement de rendre la mobilité plus accessible à tous.

Les différentes catégories de permis moto éligibles au CPF

Pour conduire un véhicule à deux roues, plusieurs catégories de permis existent en fonction de la cylindrée du moteur ou des autres permis détenus. Le financement du permis moto via le CPF concerne principalement les permis A1 et A2.

Le permis A1, accessible dès l'âge de 16 ans, permet de conduire un deux-roues d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 et une puissance maximale de 11 kW. Ce permis est également ouvert aux titulaires du permis B depuis plus de deux ans.

Le permis A2, destiné aux personnes âgées d'au moins 18 ans, autorise la conduite d'un deux-roues d'une puissance maximale de 35 kW et d'un rapport poids/puissance inférieur à 0,2 kW/kg. Après deux ans d'expérience avec le permis A2, il est possible d'accéder au permis A qui permet de conduire toutes les motos sans limitation de puissance.

Quelles conditions pour bénéficier du financement du permis moto via le CPF ?

Pour profiter du financement du permis moto grâce à son CPF, certaines conditions sont à respecter :

Être inscrit sur le site officiel du CPF : afin d'accéder à son solde de points et aux formations éligibles, il est nécessaire de créer un compte sur le portail en ligne du compte personnel de formation. Disposer d'un solde suffisant de points : le montant total des frais engendrés par la préparation du permis doit être couvert par le nombre de points disponibles sur le CPF. Choisir une auto-école ou un organisme de formation agréé : seul les établissements disposant d'un numéro de certification qualité sont habilités à proposer des formations éligibles au CPF.

Il est important de noter que le gouvernement travaille actuellement à changer certaines règles concernant l'éligibilité des formations au CPF. Il est donc essentiel de se tenir informé des évolutions du dispositif afin d'y adapter sa demande de financement.

Voici la démarche à suivre pour bénéficier du financement du permis moto via le CPF :

Se connecter sur son compte CPF et vérifier son solde de points : un montant minimum de 1500 euros est généralement requis pour pouvoir financer l'intégralité du permis moto. Rechercher une formation éligible : depuis son espace personnel, il est possible de consulter la liste des auto-écoles et des organismes de formation agréés proposant des formations éligibles au CPF. Déposer une demande de financement : une fois la formation choisie, il convient de remplir un formulaire en ligne indiquant les informations nécessaires (type de permis, coût de la formation, etc.). Valider la demande : après validation par l'organisme gestionnaire du CPF, la réponse est généralement envoyée dans un délai de deux à trois semaines.

Le financement du permis moto grâce au compte personnel de formation représente une opportunité intéressante pour ceux qui souhaitent obtenir leur permis sans avoir à supporter l'intégralité des coûts. En respectant les conditions d'éligibilité et en suivant la procédure indiquée, il est désormais possible de profiter pleinement de ce dispositif pour réaliser son projet.

