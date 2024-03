Cette moto électrique puissante est accessible aux permis B !

Avec ses gammes 2024, Zero Motorcycles ouvre les portes du monde du deux-roues à tous les détenteurs du permis B. Elles offrent une nouvelle liberté sur la route, en toute simplicité.

Êtes-vous prêt pour une annonce qui vous fera bondir de votre siège ? Accrochez-vous bien, car le monde des motos électriques vient de connaître une véritable révolution ! Oui, vous avez bien lu : 4 puissantes motos électriques sont désormais accessibles au permis B !

Des motos électriques de 125 cm3 accessibles aux titulaires d'un permis B

Quel que soit votre âge ou votre profil, il n'est jamais trop tard pour pratiquer la moto. De plus, il faut savoir que la conduite d'une moto électrique puissante peut maintenant se faire sans les contraintes du permis de conduire. En effet, la marque emblématique Zero Motorcycles rompt avec les contraintes administratives et les formations longues et coûteuses.

Les détenteurs d'un permis B peuvent piloter l'un des quatre modèles de motos électriques A1 de Zero Motorcycles : S, DS, FX et FXE. Pour ce faire, Zero Motorcycles a limité la puissance de ses modèles à 11 kW. L'entreprise ouvre ainsi sa gamme aux détenteurs du permis B, habituellement réservé aux voitures, et pas seulement au permis A1. Soulignons qu'en France, les motos légères jusqu'à 11 kW peuvent être conduites soit avec le permis A1 soit avec le permis B. Pour ce dernier, le conducteur doit suivre une formation pratique de 7 heures dans une auto-école, sans examen préalable.

La puissance au bout des doigts

Présentant une variété de styles, de l'enduro à l'urbain, ces modèles impressionnent par leur puissante batterie de 14,4 kWh. Elle offre jusqu'à 247 km d'autonomie. Quant à leur moteur, il délivre 11 kW et 97 Nm de couple pour une vitesse de pointe de 138 km/h.

Par ailleurs, ces motos électriques disposent de 5 modes de conduite qui peuvent être personnalisés via l'application NextGen. Plus encore, ces motos s'équipent de :

une suspension Showa réglable, de pneus Pirelli Diablo Rosso III, d'un système de freinage ABS Bosch.

En ce qui concerne le design, les FX et FXE présentent respectivement un style enduro et urbain, avec des prix attractifs de 13 895 euros et 14 115 euros.

La DS se positionne en haut de la gamme comme la première moto de trail du marché, avec une autonomie de 232 km en ville, mais à un prix plus élevé de 18 555 euros. Ceux qui sont intéressés par la DSR/X Black Forest Edition doivent être titulaires d'un permis moto (A).

Enfin, le roadster S offre une plus grande autonomie à un prix légèrement inférieur à celui de la DS, soit 17 545 euros.