Une moto électrique pour les nostalgiques des grosses bécanes anglaises d’antan  

Les amateurs de motos rétro vont adorer ce que la société britannique Maeving a concocté pour eux : une moto électrique qui réveille la nostalgie des grosses bécanes anglaises d'antan. Mais cette fois sans le bruit assourdissant et les fumées toxiques.

Les amateurs de motos rétro sont souvent pris entre deux mondes. Celui de la nostalgie des grosses bécanes britanniques d'antan, avec leur allure imposante et leur bruit caractéristique. Il y a aussi le besoin croissant d'une mobilité plus respectueuse de l'environnement. Mais grâce à l'entreprise britannique Maeving, ces deux mondes se rencontrent en parfaite harmonie. Leurs motos électriques réveillent la nostalgie des heures de gloire du motocyclisme, tout en offrant un avenir plus propre et plus silencieux.

Moto électrique de Maeving : un mariage parfait entre nostalgie et modernité

Inspirées par le style iconique des cafés racers et bobbers classiques, les motos électriques Maeving offrent un mariage parfait entre le charme du vintage et la technologie moderne. Pour ce faire, cette société britannique puise dans l'héritage riche de la région en matière de motocyclisme. En effet, des noms légendaires tels que BSA, Norton, Royal Enfield et Triumph ont tous laissé leur empreinte sur le marché des deux-roues.

En restant fidèle à ces traditions, Maeving propose deux modèles captivants pour les amateurs de motos électriques qui mélangent la nostalgie et la performance. Notamment la RM1S, une bête de puissance avec un moteur électrique de 7 kW (10,5 kW en pointe) capable d'atteindre une vitesse de 112 km/h.

La marque a aussi développé la RM1, idéale pour les débutants avec son moteur de 3 kW (4,4 kW en pointe) et sa vitesse de pointe de 72,42 km/h. Ces motos légères s'équipent de batteries amovibles offrant jusqu'à 128 km d'autonomie par charge. Elles se rechargent rapidement, de 0 à 80 %, en seulement 4,5 heures.

Un design pensé dans les moindres détails

Le design de ces motos électriques n'est rien de moins qu'attrayant. Les motos disposent d'un compartiment verrouillable de 9,8 litres dans le faux réservoir, de ports de chargement pour les appareils mobiles et d'un compteur de vitesse analogique. Maeving a pensé à tous les détails pour offrir une expérience rétro-chic sans compromis.

Ces deux motos électriques se distinguent par leur souci du détail et leur engagement à l'égard de l'expérience utilisateur. Elles sont équipées d'un variateur de vitesse de style analogique et d'une selle surpiquée en losange, qui ajoutent à leur look rétro.

Les deux modèles sont équipés d'une fourche à suspension avec un débattement de 110 mm à l'avant. Mais également de deux amortisseurs avec un débattement de 80 mm à l'arrière. Pour couronner le tout, leurs roues sont chaussées de pneus Dunlap K70, en accord avec le look vintage des motos.

Le prix ? À partir de 6 495 $ pour le RM1 et 8 995 $ pour le RM1S. Ces motos offrent un excellent rapport qualité-prix pour les passionnés cherchant à fusionner tradition et innovation. Maeving a d'ailleurs lancé ses motos aux États-Unis. Les livraisons vont débuter en juillet 2024 pour ceux qui ont déjà hâte de parcourir les routes californiennes avec style.