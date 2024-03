La montre connectée Jujutsu Kaisen en édition limitée est disponible ! Les fans vont se l’arracher

Le coup de cœur de Julie❤️ Envie d’acheter une montre connectée ? Voici la meilleure du mois de mars 2024 Julie – Journaliste technplay.com Apple Watch Series 9 (41 mm GPS) Smartwatch avec boîtier en aluminium et boucle sport lumière stellaire Voir l'offre Notre test

Vous êtes fan du manga Jujutsu Kaisen, ? Et bien sachez que désormais, le célèbre anime a sorti une montre connectée en collaboration avec Garrack. Dessus, vous aurez accès à des designs inspirés de Yuji, Megumi et de Satoru Gojo.

Ce sont des smartwatch hautes en couleur. Similaires à des trackers de fitness de chez Huawei, elles ont pourtant leurs particularités. Et c'est ce dont nous allons vous parler dans cet article !

Trois montres connectées Jujutsu Kaisen aux couleurs des personnages phares de la série

Dans le manga Jujustu Kaisen, l'histoire principale gravite autour de 3 personnages clés. Il s'agit d'Itadori Yuji, de Fushiguro Megumi et de leur sensei Gojo Satoru. L'intrigue se concentre sur eux. De ce fait, ils ne passent pas inaperçus en mentionnant l'œuvre de Gege Akutami.

C'est pourquoi, vu la popularité de l'œuvre, Garrack a dévoilé trois montres connectées disponibles en pré-commande, inspirées de l'anime Jujutsu Kaisen.

Le motif de la smartwatch de Yuji représente sa technique Black Flash sur la ceinture. Elle est décorée de poings pour indiquer son style de combat de bagarreur. Le cadran de l'horloge comprend des gros plans et des dessins au trait du corps entier du personnage.

Quant à la sangle de Megumi, elle est inspirée du shikigami de sa technique 10 Shadows. Puis, la montre connectée dédiée à Gojo représente son domaine d'expansion « Muryokusho » ou « Vide infini ».

Des smartwatch aux caractéristiques remarquables

Toutes ses trois magnifiques montres connectées Jujutsu Kaisen sont livrées dans un coffret spécial comprenant un bracelet en silicone standard de rechange et un câble de charge.

Ensuite, l'entreprise qui a produit ses smartwatch indique que leurs caractéristiques sont avancées. Ces modèles peuvent fonctionner pendant 14 jours avec une seule charge et proposent plus de 100 modes d'entraînement.

En termes d'applications, ces montres sont équipées des fonctions de mesure des données de sommeil et de mesure du niveau d'oxygène dans le sang. Elles se connectent également à l'application Huawei Health. En outre, elles peuvent surveiller la fréquence cardiaque, effectuer un contrôle de la musique et elles ont Find My Smartphone. Sans compter qu'elles ont un obturateur à distance.

Une popularité qui ne décroît pas

Les personnages principaux de Jujutsu Kaisen restent des choix populaires en matière de produits dérivés. C'est pourquoi, la vente de ces montres connectées sera un succès qui ne se dément plus. La sortie de ces smartwatch fait suite aux colliers de Jujutsu Kaisen récemment commercialisés sous licence.

Gojo est à nouveau présent dans la collection, mais au lieu d'un motif « Unlimited Void », son design fait référence à ses techniques « Red », « Blue » et « Purple ». Et étant donné que le manga a été élu animé de l'année lors du Crunchyroll Anime Awards, ces produits provoquent la ruée des fans sur le Net afin de les acquérir.

Elles sont actuellement déjà vendues au Japon au prix de 23 100 yens (soit environ 143 euros). Mais si vous voulez avoir un exemplaire, ces modèles peuvent être expédiés dans le monde entier via le service WorldShopping.