Huawei améliore considérablement sa Watch 4 Pro avec une grosse MAJ

La Huawei Watch 4 Pro a commencé à recevoir sa première mise à jour (MAJ) logicielle majeure. Il s’agit de l’installation de HarmonyOS 4 sur ce modèle. Et cela sera lancé dans le monde entier.

Ce système est déjà disponible sur la Watch GT 4 qui est un modèle de montre connectée moins chère. Mais désormais, vous pourrez en profiter sur la Watch 4 Pro qui est tout autant avancée que sa consœur.

Une MAJ récente de la Huawei 4 Pro qui tombe à pic

La publication de la mise à jour (MAJ) pour la Watch 4 Pro et pour la Watch 4 de Huawei est récente étant donné que ces smartwatch sont sorties à la fin du printemps. Celle-ci introduit donc HarmonyOS 4 via la version 4.0.0.191 du firmware (SP36C432E2R1P2) comme nouveau système d’exploitation. Ce qui fait que la montre connectée n’a plus besoin d’Android pour pouvoir fonctionner.

Cela tombe réellement à pic, car cela permet à Huawei de se distinguer de la concurrence. Déjà en développement depuis 2017, HarmonyOS révolutionne donc le marché chinois de la technologie. Et, comme son homologue américain, c’est un système d’exploitation en open source.

Il permet de lier votre smartwatch à votre smartphone, quelle que soit sa marque. Mais bien entendu, les iPhones et les Apple Watch ne sont pas compris dans cette liste, car le système d’exploitation WatchOS est fermé.

Une copie qui ressemble à Android

Surfer via HarmonyOS 4 est similaire au fait d’utiliser Android, mais quelques différences sont notables. L’utilisateur n’a plus accès au Google Play Store, mais il est remplacé par une plateforme où vous pourrez retrouver les mêmes types d’applications.

Ensuite, ce système peut également vous permettre de contrôler certains objets connectés qui peuvent être reliés à votre montre connectée. De ce fait, la MAJ de votre Huawei Watch 4 Pro est bénéfique, car les restrictions vis-à-vis d’Android sont trop nombreuses depuis que les Etats-Unis et la Chine sont entrés en conflit par rapport à la vente de cette marque sur leur territoire.

Pour bénéficier pleinement des avantages de HarmonyOS 4, la mise à jour est censée être un téléchargement de 772 Mo. Il faut d’abord la télécharger sur un smartphone apparié, puis transférer ce système sur votre Watch 4 Pro. Puis, il est recommandé de mettre à jour l’application Health avant de lancer le processus de mise à jour de HarmonyOS 4.

Les améliorations apportées par HarmonyOS 4 à la Huawei Watch 4 Pro

Pour les heureux possesseurs d’une Watch 4 Pro de chez Huawei, le fait d’avoir fait une MAJ de système leur permet alors de disposer d’un ajout de cadran de montre. Le thème Astronaut est alors préinstallé. Vous aurez également droit à un mode d’entraînement par intervalles.

Pour suivre, vous disposerez de la fonction d’annonce de la fréquence cardiaque et de la fonction métronome d’entraînement. Vous pourrez aussi importer et exporter des itinéraires. Et les paramètres de certains cadrans de montre peuvent être synchronisés entre le mode standard et le mode ultra-longue durée de vie de la batterie.

Les notifications vocales pendant l’entraînement en turc, russe, français, japonais, malais et thaï sont prises en charge. Et il en est de même de l’affichage des noms d’applications en mode grille. Et l’amélioration d’autres fonctionnalités et de l’expérience utilisateur est perceptible.