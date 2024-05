Comment l’IA pourrait rendre les montres connectées incontournables !

Comment l'IA pourrait transformer nos montres connectées en de véritables assistantes virtuelles indispensables au quotidien ? Si vous souhaitez en connaître davantage, voici quelques innovations qui vont certainement vous subjuguer !

Depuis la montée en puissance du ChatGPT il y a deux ans de cela, l'industrie technologique a intégré des algorithmes d'IA améliorés dans divers appareils. Les smartwatches ne sont pas en reste. Et oui, les montres connectées et l'IA pourraient très bien faire un bon ménage. De quoi nous rendre moins dépendants de nos téléphones !

Toutefois, les premières tentatives, comme le Humane AI pin et le R1 de Rabbit Inc. ont été critiquées pour leurs performances irrégulières, leur surchauffe et leurs coûts élevés. Alors, essayons de découvrir comment l'IA pourrait améliorer l'univers des smartwatches dans ce qui suit !

L'IA pour améliorer les interactions via les montres connectées

Nous savons tous que les écrans des montres connectées sont minuscules par rapport à ceux des smartphones. C'est dans ce domaine que l'IA semble ouvrir des voies ! En effet, à cause de la taille de leurs écrans, utiliser les smartwatches pour interagir de manière prolongée est assez difficile. Du coup, la technologie générative basée sur l'intelligence artificielle permettrait de palier à ce problème.

Vous vous demandez comment ? En résumant intelligemment les notifications, les messages et les e-mails. Des entreprises comme Apple sont en train de travailler dessus, ce qui semble assez prometteur dans les années à venir !

L'IA pour personnaliser l'esthétique des smartwatches

Vous souhaitez apporter une touche personnelle à votre montre connectée ? L'IA est votre meilleur allié ! En effet, il est aujourd'hui possible de personnaliser le fond d'écran de son smartwatch grâce à l'intelligence artificielle. L'IA va créer des arrière-plans uniques à partir de votre commande et de vos préférences. Cette technologie est déjà disponible pour les montres connectées de Google et Samsung dont le fameux Wear OS 5 ou encore la Pixel Watch. L'esthétique au bout des doigts avec l'IA !

L'IA pour booster la performance des assistants virtuels existants

Les assistants virtuels tels que Siri et Google Assistant sont particulièrement utiles sur les montres connectées. Du coup, pour booster leur performance, l'IA pourra jouer un rôle important. L'objectif : réduire le besoin en téléphone. Tout se fera par le billet de votre montre grâce à l'IA. Outre le côté assistant, cette technologie permet également de proposer un suivi de la santé beaucoup plus fiable et plus poussé.

Avec Siri, Apple a déjà sauté le pas. Nous nous attendons donc à ceux que les autres ténors de l'univers des montres connectées le suivent de très près, à l'instar de Google, de Samsung ou encore de Garmin. Des innovations à suivre de très près surtout à l'ère où l'intelligence artificielle ne cesse de se faire une place de choix dans notre quotidien !

