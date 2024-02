Google et Samsung s’allient pour un Wear OS 5 basé sur Android 14 : ce qui vous attend

La nouvelle génération de montres connectées Wear OS pourrait arriver dès cette année. Samsung et Google préparent une mise à jour de Wear OS 5 basée sur Android 14.

Jusqu’à présent, les mises à jour majeures de Wear OS étaient rares et espacées. Le Wear OS 2.2 basé sur Android 9 a été présenté en 2018. Et en dehors de quelques ajouts de fonctionnalités comme Tiles, il est resté relativement inchangé pendant plusieurs années. Mais là, ces changements vont sans doute bouleverser le marché des smartwatch.

Une évolution technologie qui s’est concrétisée au fil des ans

La sortie en 2021 de Wear OS 3, basé sur Android 11, a marqué le début d’une nouvelle ère pour les smartwatch. Construites sur le logiciel de Google, en commençant par la série Galaxy Watch 4, elles ont marqué leur époque.

L’année suivante, Google a lancé sa première Pixel Watch. Elle a introduit Wear OS 3.5 avec la prise en charge de Fitbit et une expérience retravaillée de Google Assistant. Et plus récemment, la Galaxy Watch 6 de 2023 a présenté Wear OS 4. Apportant ainsi Android 13 et des capacités de sauvegarde plus grandes. Elle a aussi apporté plus d’une poignée d’améliorations aux montres connectées. Et ces changements ont contribué à l’évolution de la technologie.

Là, c’est l’arrivée prochaine de Wear OS 5 basé sur Android 14 qui est fortement attendu. Selon des sources fiables, consultées par 9to5Google, Samsung travaille activement sur ce sujet.

Une préparation active de la part de Samsung

La prise en charge d’une version d’Android 14 pour sa puce Exynos 5535 pour sa Galaxy Watch 7 de nouvelle génération devrait être possible grâce à ce système. Et cette version est désignée sous le nom de « Wear OS 5« .

À en juger par les dernières années, il est probable que cette nouvelle série de Galaxy Watch servira de point de départ à Wear OS 5 sur Android. Et si la 7ème version de la Galaxy sort cet été, elle devrait être suivie à l’automne par la Pixel Watch 3.

La plateforme 9to5Google a notamment rapporté qu’elle pourrait être disponible en deux tailles. Sinon, aucun détail significatif n’a été partagé sur ce que l’on peut attendre de la mise à jour vers Wear OS 5. Et il existe encore de détails sur le fait que l’actuelle Pixel Watch disposera de mises à jour ou non.

L’apparition de Wear OS sur Android 14 ne passera pas inaperçu

Ces dernières années, Wear OS a généralement sauté des versions d’Android, obtenant les versions 9, 11 et 13. Google cherche à donner aux wearables un cycle de mise à jour annuelle rivalisant avec les smartphones. Cela, en préparant la sortie d’Android 14 et les montres connectées qui fonctionneront sous cette version. Voilà pourquoi, le lancement de Wear OS 5 sur Android 14 ne passera pas inaperçu.

D’autant plus que désormais, Google a progressivement supprimé des fonctionnalités de Wear OS 2. Il n’est alors plus recommander d’acheter d’anciens modèles de montres connectées. Elles ont perdu l’accès à Google Assistant et à la tuile Google News au cours des derniers mois. Par conséquent, ces changements devraient inciter les gens à se procurer une smartwatch plus moderne.