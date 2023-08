Test de la HUAWEI Watch 4 Pro : une montre connectée de qualité aérospatiale

La marque chinoise Huawei a présenté récemment la série Watch 4. Et, selon de nombreux sondages, c’est l’une des meilleures montres connectées que l’entreprise n’ait jamais sortie. Mais afin de vérifier ce qui est dit sur le papier, nous avons effectué un test approfondi de la Huawei Watch 4 Pro.

Les nouvelles fonctionnalités apportées par Harmony OS 3.0 ont sollicité toute notre attention. Et voici nos impressions.

Présentation de la HUAWEI Watch 4 Pro

Caractéristiques techniques Dimensions : 47,6 mm × 47,6 mm × 129 mm

Écran : 1.5in AMOLED 466 x 466 pixels, 310ppi

Poids : 110 g avec le bracelet, 40 g sans le bracelet

Étanchéité : 5 ATM

Autonomie : 4 jours et demi en usage intensif et plus de 21 jours en mode économie d’énergie (90 minutes de charge)

Compatibilité : Android 6.0/iOS 13.0 ou plus anciens

Nous avons reçu l’unité pourvue d’un bracelet en cuir marron pour l’évaluation. Livrée dans une boîte portant le logo de la marque Huawei, le déballage s’est bien passé. En plus de la Watch 4 Pro, nous avons également reçu un câble chargeur magnétique, un guide de démarrage rapide et une carte avec un QR code. Celle-ci permet aux utilisateurs d’un smartphone Android d’installer l’application Huawei Heath dessus.

De prime abord, la smartwatch est en effet de construction solide. Son boîtier en titane et son bracelet interchangeable sont de bonne manufacture. La marque précise notamment que si vous avez reçu la sangle en cuir, il est aussi possible de la remplacer par une sangle métallique ou une en silicone.

Puis, en la mettant, le premier inconvénient que nous avons constaté lors de notre test de la Huawei Watch 4 Pro, c’est son poids. Il est assez gênant après plusieurs heures. Par conséquent, si vous n’avez pas les poignets robustes, nous vous déconseillons ce modèle de montre connectée. Vous vous fatiguerez vite. Sinon, en termes d’options et de fonctionnalités, elle a tout pour plaire.

Design et fonctionnalités

En termes de design, la Watch 4 Pro de Huawei est joliment ronde et son verre est incurvé. Le bracelet en cuir en fait un accessoire grandement élégant. Et si vous désirez impressionner du beau monde, nous vous conseillons fortement de la porter. Elle est remarquable de loin car elle arbore une apparence aérospatiale. Son écran est un LTPO AMOLED de 1,5 pouce lumineux capable d’afficher de beaux cadrans. Et, il est à noter qu’il est grandement résistant étant donné que la marque a également mis sur ce même verre sapphire sur sa Watch Ultimate.

C’est un matériau qui ne craint pas les rayures et les chocs. Et nous avons été ravis que ce fût véritablement le cas lors de nos activités. Sans compter le fait que l’étanchéité de la Huawei Watch 4 Pro est aussi excellente. Elle peut supporter une pression d’environ 5 bars (5ATM). Nous avons donc pu effectuer quelques séances de natation en la portant au poignet.

Les différentes Modes sport de la Huawei Watch 4 Pro

Si, comme nous, vous aimez faire du sport en salle et en extérieur, cette montre connectée est un bon outil, car elle prend en charge plus de 100 activités. Parmi celles-ci, il y a la course à pied, la marche, le cyclisme, les exercices de relaxation et même les sports spécifiques tels que vos sessions de golf ou le tennis.

Concrètement, durant la pratique d’un effort physique, la smartwatch traque vos battements de cœur, la durée de votre exercice, la distance parcourue et votre localisation si le GPS est activé. Les données recueillies sont aussi précises que celles d’une Apple Watch. Et le système de la version Pro de Watch 4 est assez intuitif, car il peut vous indiquer quand vous reposer après des minutes d’efforts.

Les options que la Watch 4 Pro de Huawei propose pour votre santé

Huawei a toujours placé la santé au premier plan de son écosystème. C’est pourquoi l’application « Heath » est l’une des plus précises, parce qu’elle fournit des détails sur la température corporelle, les niveaux d’oxygène dans le sang, ainsi que la fréquence cardiaque. Et, depuis peu, l’ECG et la rigidité artérielle sont maintenant mesurables. Sauf que nous avons eu toutes les peines du monde à l’installer.

Mais lorsqu’elle est en place, il est désormais possible d’y avoir accès grâce à un widget spécifique de à la Watch 4 Pro. Il se nomme Health Glance. C’est une application très intéressante. Elle donne même des informations sur la qualité de l’air et les heures de lever et de coucher du soleil.

Sinon, comme il s’agit d’une montre connectée de pointe, la Huawei Watch 4 Pro peut très bien évaluer vos heures de sommeil et nous avons fait le test lors d’une ou deux nuits. Elle a relevé nos heures d’endormissement et de réveil. Et entre temps, elle a extrapolé les moments lors desquels nous étions dans une phase de sommeil léger ou profond.

Les spécificités concernant Harmony OS 3

Harmony OS 3.0 est le système utilisé sur la série Watch 4. Il permet de bénéficier de nombreuses options comme de nouveaux cadrans de montre ludiques et fantaisistes. Ce qui permettra de personnaliser votre écran d’accueil à votre goût. Mais vous ne pourrez pas vous servir de ce système pour aller dans Google Play Store ou dans l’App Store. C’est pourquoi, il est vivement recommandé de s’adapter rapidement à son usage afin de pouvoir en profiter.

Lors de notre test de la Watch 4 Pro de Huawei, nous avons tout de même pu coupler notre smartwatch avec votre smartphone, car ce système est compatible avec Android et iOS. Néanmoins, il est franchement dommage de ne pas pouvoir installer Spotify sur cette tocante digitale. D’autres alternatives de divertissement existent, mais une sensation de manque est palpable.

Téléphonie et notifications

Pour suivre, la Huawei Watch 4 Pro offre les meilleures conditions de téléphonie possible et notre test le prouve. Etant donné que la montre connectée possède un microphone et des haut-parleurs, nous avons parfaitement pu répondre à nos interlocuteurs. Il faut simplement savoir s’isoler de la foule. Sinon, l’autre solution est de coupler des earphones à la smartwatch via Bluetooth afin de bien entendre les personnes qui appellent.

Et en installant une eSIM dans son boîtier, votre Watch 4 Pro peut bénéficier de son propre réseau mobile. Les étapes de configuration se font via Huawei Heath app. Et lorsqu’elles sont terminées, vous pouvez vous en servir indépendamment. Par contre, elle ne fonctionne plus dès que l’utilisateur passe en mode WiFi ou quand la montre et votre smartphone sont liés via Bluetooth.

Les performances de la Huawei Watch 4 Pro

La montre convainc par ses bonnes performances au quotidien. Les transitions dans l’interface utilisateur sont fluides, les programmes démarrent rapidement et le passage d’une application à l’autre se fait également sans temps d’attente. Ainsi, la Watch 4 Pro fonctionne tout aussi bien que la Huawei Watch Ultimate.

Une puce Qualcomm est utilisée dans la montre connectée. Le SiP est fabriqué selon le processus actuel de 4 nm. Cependant, il n’est pas possible d’effectuer des mesures de référence car il est impossible d’installer un navigateur sur la smartwatch. Huawei a aussi intégré 32 Go d’espace de stockage à son dispositif. Ils peuvent être utilisés pour entreposer votre playlist et vos applications dans votre montre.

Autonomie

Ensuite, il y a des années de cela, Huawei a cessé de révéler la capacité de la batterie de ses montres connectées. Les fabricants affirmaient alors que le chiffre n’était pas aussi important que la durée de vie réelle de la batterie. Or, nous avons découvert que la Watch 4 Pro est dotée d’une batterie de 780 mAh et la Watch 4 standard est dotée d’une batterie 530 mAh. Ces différences ont des incidences sur leur autonomie respective.

Sur le papier, il est mentionné que la Huawei Watch 4 Pro a une autonomie de 4 jours et demi et notre test le confirme. Nous avons en effet utilisé la smartwatch durant ce laps de temps en activant des applications énergivores de temps à autre. Mais la batterie a bien tenu le coup. Puis en la rechargeant, cela a pris plus de 90 minutes pour qu’elle soit de nouveau pleine.

Si vous désirez économiser l’autonomie de votre Watch 4 Pro, il est à noter qu’en mode « always on », l’écran de la montre connectée pompe énormément d’énergie. Par conséquent, si ce n’est pas un impératif, nous vous conseillons de le désactiver. Et il en est de même en ce qui concerne le GPS, à moins que vous n’aimiez être traqué en permanence.

Verdict

Au final, la Watch 4 version pro apporte un vent de fraîcheur qui rajeunit la marque Huawei. De belle manufacture, elle ravira certainement les amateurs de montres connectées élégantes. Mais les sportifs peuvent également jouir des diverses options de cette smartwatch. Pourvue d’un assistant vocal et de tous les aspects technologiques qui en font un accessoire de dernière génération, ses qualités ont tendance à éclipser ses défauts.

Elle en a en effet quelques uns comme le fait que les applications dans le Google Play Store ne soient pas directement accessibles via son écran. Mais les offres de Huawei pour pallier ce manque tant bien que mal. A la place de Spotify vous avez droit à Huawei Music.

Les utilisateurs qui possèdent déjà une Watch 3, une Watch GT3 ou une Watch Ultimate seront moins tentés par le fait de migrer vers une Watch 4 Pro car les mises à jour ne sont pas si importantes. Mais si vous n’avez pas encore de montre connectée, le fait de se procurer ce modèle vous changera la vie.

Plusieurs jours d’autonomie

De très bonne manufacture

Lourde et plutôt massive au poignet

Pas d’applications Google intégrées

