Vous n’êtes pas prêts: Ce concept d’Apple Watch X va vous scotcher

À quelques mois du lancement très attendu de la prochaine Apple Watch, les rumeurs et concepts de designers vont bon train. Parmi les visions les plus spectaculaires, le concept « Apple Watch X » du designer allemand Lukas Gehrer fait sensation avec son look avant-gardiste et ses fonctionnalités de pointe.

À l'approche du lancement de la prochaine génération d'Apple Watch, prévu pour fin 2024, les créateurs se déchaînent pour imaginer à quoi pourrait ressembler ce futur modèle. Parmi les concepts les plus ambitieux, celui développé par le designer Lukas Gehrer de l'agence allemande Wordsmattr se démarque par son audace et son futurisme.

Des fonctionnalités de pointe

Ce concept baptisé Apple Watch X reprend les lignes anguleuses de l'actuelle Apple Watch Ultra 2, mais avec une silhouette élancée aux contours incurvés. L'originalité réside surtout dans son boîtier en titane teinté d'une élégante nuance anthracite, une première pour la gamme. Mais au-delà du design, ce sont les fonctionnalités imaginées qui interpellent.

D'après les images dévoilées, la montre fictive de Gehrer intègre une caméra dédiée à la visioconférence FaceTime, une prouesse technologique encore inédite sur une montre connectée. Un capteur de pression artérielle vient par ailleurs enrichir le suivi de santé, une fonctionnalité cette fois-ci plus plausible dont l'ajout est par ailleurs régulièrement évoqué.

Une source d'inspiration stimulante

Bien que séduisante sur le papier, l'intégration d'une caméra FaceTime relève pour l'heure de la pure spéculation. En revanche, l'arrivée d'un capteur mesurant la pression artérielle ainsi que, pourquoi pas, celle d'un moniteur de glycémie semble réaliste et répondrait aux attentes d'une montre connectée haut de gamme.

Si les révélations de la firme de Cupertino ne devraient donc pas aller aussi loin que le concept ultra-futuriste de Lukas Gehrer, celui-ci a le mérite de nourrir l'engouement autour de ce lancement très attendu.

