Comment l’Apple Watch X pourrait décimer la concurrence : adieu Garmin et Samsung ?

Même si l’Apple Watch Series 9 est une mise à niveau par rapport à la Series 8, cette montre connectée est encore destinée à évoluer. La nouvelle Apple Watch X est la prochaine étape qui surpassera les dernières nouveautés sur le marché des smartwatch.

Son interface est centrée sur les widgets et les performances de Watch OS 10 sont étonnantes. Cela permet de voir plus facilement des éléments d’information d’un seul coup d’œil, par exemple. Mais voici comment une meilleure version de ce modèle peut complémentent bouleverser les choses.

L’arrivée de nouveautés sur l’Apple Watch X

La société à la pomme croquée a de grands projets pour l’Apple Watch de l’année prochaine, et de grandes nouveautés s’annoncent. Selon un rapport de Bloomberg, Apple pourrait rompre avec sa convention de dénomination habituelle. Et sa nouvelle montre connectée s’appellerait : l’Apple Watch X (lire 10) en l’honneur du 10e anniversaire de l’appareil. C’est un petit clin d’œil à l’instar de l’iPhone X.

Cette nouvelle smartwatch pourrait faire ses débuts en 2024 ou 2025. Et elle pourrait avoir un design différent. Elle serait plus fine et pourvue d’un nouveau mécanisme pour attacher les bracelets. Tandis qu’elle aurait aussi un écran micro LED et une surveillance de la pression artérielle.

Une intégration plus poussée de l’IA

Parmi les nouveautés prévues, Apple pourrait également améliorer l’Apple Watch X de bien d’autres manières. L’entreprise pourrait transformer sa montre en un assistant de santé encore plus intelligent et utile. Et cela serait possible grâce à une intégration plus poussée de l’IA.

Étant donné que l’Apple Watch Series 9 possède déjà la fonction Double Tap, il existe de nombreuses possibilités de mises à jour et d’optimisations. Cela rendrait la montre connectée plus pratique que le simple fait d’appuyer sur l’écran tactile.

Les autres améliorations attendues

Ensuite, il y a les améliorations que de nombreux fans d’Apple Watch attendent depuis des années. Parmi ces nouveautés, le fait que l’Apple Watch X devrait avoir une plus grande autonomie de la batterie en fait partie. Tout comme le fait de pouvoir avoir des mesures de récupération de l’entraînement plus précis.

Puis, certains utilisateurs veulent pouvoir disposer d’objectifs d’activité plus personnalisables. Et ce serait idéal d’avoir des informations supplémentaires sur le sommeil. Ces améliorations peuvent arriver soit grâce à la sortie de ce nouveau modèle, soit par le biais d’une mise à jour logicielle.

Fitbit talonne Apple

Pour concurrencer Apple dans le domaine du suivi de la santé, la marque Fitbit effectue déjà des expérimentations. En octobre, Fitbit a annoncé le lancement d’un nouveau programme, appelé Fitbit Labs, qui sera lancé l’année prochaine.

Dans un premier temps, il établira des liens entre certains points de données et utilisera l’IA générative. Cela permettra de répondre à des questions telles que la raison pour laquelle vous étiez plus fatigué que d’habitude après votre jogging du matin.

Cette avancée technologique sera sans nul doute très utile dans les smartwatch faisant partie de la nouvelle génération. Mais si Apple la maîtrise avant ses concurrents, Garmin et Samsung risquent de s’en mordre les doigts.