Wear OS offre une nouvelle fonctionnalité qui plaira aux parents inquiets pour leurs enfants

Surveillez les activités de vos enfants grâce à cette nouvelle fonctionnalité sur Wear OS ! Enfin, une fonction qui vous permettra d'exercer le contrôle parental en incognito !

La nouvelle fonctionnalité School Time de Google sur Wear OS permet aux parents de surveiller l'activité des enfants sur leur smartwatch. Cette fonctionnalité est également utile pour les utilisateurs qui ont besoin de se concentrer, offrant ainsi une solution similaire au Schooltime d'Apple Watch. Si vous souhaitez savoir comment cette fonctionnalité sur Wear OS vous permettra de surveiller ce que votre enfant fait depuis sa montre connectée, voici quelques détails que vous devrez sûrement savoir !

Enfant et smartwatch : le contrôle parental à portée de main sur Wear OS

Les fonctions de contrôle parental sur Android permettent aux parents de garder un œil sur l'activité de leurs enfants sur diverses applications. Qui plus est, cette fonctionnalité sur Wear OS vous permettra de limiter le temps d'utilisation du smartwatch de votre enfant.

Étant donné que les smartwatches Android sont de plus en plus adoptées par les enfants et qu'elles sont davantage intégrées aux smartphones, les parents pourraient avoir les mêmes inquiétudes à l'égard des wearables.

Du coup, afin de répondre à ces préoccupations, Google a ajouté une nouvelle fonctionnalité à Wear OS pour surveiller les activités effectuées par votre enfant. Il faut noter que pour pouvoir la télécharger via Android Authority, vous devrez avoir la dernière version de Google Play Services.

Pour les utilisateurs d'appareils Wear OS, la fonction « School Time » n'est pas réservée uniquement aux enfants. Elle est également utile aux utilisateurs qui ont besoin d'éliminer les distractions et les notifications inutiles lorsqu'ils étudient ou travaillent. Une fois activée, elle empêchera les applications de détourner votre attention sur l'essentiel !

Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette fonction « School Time » pour les appareils Wear OS ?

Bien que la fonction « Shool Time » pour les appareils Wear OS suscite de vifs intérêts, il faut reconnaître que sa portée reste encore incertaine. Qui plus est, nous ne savons pas exactement si cette nouvelle fonctionnalité est disponible sur tous les appareils Wear OS ou si elle est limitée aux nouveaux modèles. Pour ce point, nous aurons besoin de la confirmation de la part de Google.

Quoi qu'il en soit, elle semble être un outil parental permettant de surveiller l'activité de son enfant sur leur smartwatch Wear OS. Du coup, pour pouvoir l'évaluer, il faudrait attendre un certain temps, notamment après que tous les utilisateurs puissent installer la mise à jour.

