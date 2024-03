Wear OS : Voici comment augmenter l’autonomie de votre montre connectée 

Le coup de cœur de Julie❤️ Envie d’acheter une montre connectée ? Voici la meilleure du mois de mars 2024 Julie – Journaliste technplay.com Apple Watch Series 9 (41 mm GPS) Smartwatch avec boîtier en aluminium et boucle sport lumière stellaire Voir l'offre Notre test

Certains jours passés loin de votre domicile ou de votre bureau peuvent vous sembler difficile à vivre ? Vous êtes dans l'incapacité totale de recharger votre smartphone, votre ordinateur portable ou votre montre connectée ? N'ayez crainte. Voici quelques astuces utiles à connaître pour que l'autonomie de votre montre Wear OS soit économisée !

Malgré toutes les avancées technologiques de ces dernières années, l'autonomie de la batterie d'une smartwatch avancée ne semble pas dépasser les 24 heures. Ce temps d'utilisation standard n'est pas avantageux pour de nombreux appareils. Voici donc comment faire pour pallier ce problème.

Le mode faible consommation vous activerez

Limités par les restrictions physiques de leur matériel, les fabricants intègrent des mesures d'économie de la batterie dans les logiciels. Activer le mode « faible consommation » est la manière la plus simple d'économiser l'énergie de votre smartwatch dans ce cas. Ces réglages peuvent réellement faire la différence, et ils sont également disponibles sur Wear OS.

Ces étapes s'appliquent à la Pixel Watch 2 équipée de la dernière version de Wear OS 4.0. Si vous utilisez la OnePlus Watch 2 ou la Samsung Galaxy Watch 6, ces astuces devraient fonctionner de la même manière. Mais, il se peut que les menus que vous voyez varient par endroits en raison de la façon dont les entreprises ont adapté Wear OS.

La luminosité de l'écran de votre montre Wear OS vous réduirez

Une grande partie de l'épuisement de l'autonomie d'une montre wear OS est due à l'écran. Il est donc utile de l'allumer le moins possible ou de le faire manuellement. En allant dans l'application Wear OS Watch sur votre téléphone, appuyez sur Préférences de la montre puis Affichage et gestes pour apporter des modifications.

Réduisez alors le délai de temps d'éveil de l'écran pour que celui-ci s'éteigne plus tôt lorsque vous avez cessé d'interagir avec lui. Sinon, désactivez l'option « écran toujours allumé » ou AOD pour que l'écran ne consomme pas de batterie lorsque vous ne le regardez pas. Et faites de même pour l'option d'inclinaison pour le réveil.

Un cadran au look moins chargé vous adopterez

Ensuite, en parlant d'écran, votre cadran peut faire une réelle différence sur l'autonomie de la batterie. Après tout, c'est elle qui détermine le nombre de pixels allumés. Optez pour un cadran non animé et plus minimaliste. L'autonomie de votre montre Wear OS sera économisée.

Pour cela, allez simplement dans Cadres de montre dans l'application Watch sur votre téléphone. Balayez vers la gauche et la droite pour parcourir les cadrans déjà configurés. Et en choisissant l'un d'entre eux, appuyez sur Modifier pour réduire le nombre d'éléments qu'il affiche à l'écran. Ensuite en appuyant sur Utiliser sur la montre, vous aurez votre cadran.

Le nombre de notifications reçues vous diminuerez

Si vous pouvez vous passer de certaines notifications, ou du moins les rendre moins audibles, vous augmenterez l'autonomie de votre montre Wear OS. Pour cela, allez dans l'application Watch, appuyez sur Notifications, puis sur Voir toutes les applications des 7 derniers jours et modifiez l'entrée du menu déroulant Les plus récentes en Toutes les applications.

Il vous suffit alors de désactiver l'interrupteur pour les applications téléphoniques dont vous ne voulez pas entendre parler sur votre montre. Sinon, en allant dans Apps et notifications dans Paramètres vous pourrez modifier les applications installées sur votre montre. Et ainsi, vous pourrez stopper l'envoie de certaines notifications.