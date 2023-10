Les montres connectées DIY trop moches ? Ce modèle vous contredira !

Aujourd’hui, les fabricants de montres connectées rivalisent pour proposer l’appareil le plus beau, le plus élégant et le plus durable du marché. Mais de leur côté, les bricoleurs ne cessent de se perfectionner au fur et à mesure que de meilleurs composants deviennent disponibles. La montre connectée DIY Arduwatch de Rocky Bergen en est la preuve.

Cet appareil a fait l’objet d’une conception particulière. Ce qui a donné naissance à une smartwatch attrayante au look atypique. Avec un tel flair visuel, difficile de passer inaperçu. Mais il serait également intéressant de voir de modèle devenir réalité.

Un design de montre connectée DIY inspiré par l’Arduboy

Dans l’univers du DIY, il est commun d’utiliser tous les composants et matériaux se trouvant à sa portée afin de créer un objet. Et c’est justement de cette manière que le concept de la montre connectée DIY Arduwatch est né des mains de l’aspirant designer horloger Rocky Bergen.

Le travail de Rocky Bergen n’est peut-être qu’une étude de conception, mais il est bien pensé et éminemment viable. Il est déjà assez connu en raison de son exquise collection de papercraft rétro-informatique.

L’Arduboy est donc un système de jeu miniature à 1 bit de la taille d’une carte de crédit. Il est doté d’un écran d’une netteté incroyable. Et c’est cet objet qui a servi de base pour la création de cette smartwatch. L’Arduwatch est donc un produit imaginaire qui combine l’écran et les composants internes d’un Arduboy. Sauf que sa forme est celle d’une montre-bracelet connectée.

Un appareil haut en couleur

Le design carré et rétro de l’Arduwatch est séduisant. Tout comme l’est son interface simple à quatre boutons. En éliminant tous les boutons directionnels, à l’exception de ceux du système. Le créateur de cette drôle de montre connectée DIY a imaginé différents jeux et applications qui pourraient fonctionner avec cet ensemble de commandes réduit.

Mais ce sont surtout les couleurs vives choisies pour la mettre en valeur qui la rendent exceptionnelle. La ligne “ Naturals” présente des tons doux d’automne et d’hiver inspirés par la nature. La ligne “Brights” évoque les couleurs des jouets des années 90 et l’énergie de la jeunesse. Ce qui fait que chaque combinaison de palettes s’associe magnifiquement à l’écran Arduboy, très net et très contrasté.

L’Arduwatch, une montre connectée DIY idéale pour geeks

Espérant que ce design trouvera un écho auprès des amateurs de technologie vintage et des passionnés de montres, le créateur de la montre connectée DIY Arduwatch est confiant. Cet appareil sera apprécié des geeks.

En plus d’indiquer l’heure, la date du jour vous pourrez sans doute jouer à quelques jeux vintage dans le style Tamagotchi dessus. Mais pour le moment, il ne s’agit que d’un concept modélisé en utilisant une combinaison de Fusion 360 et Cinema4D. De ce fait, il va encore falloir attendre un moment avant qu’un ou plusieurs prototypes soient présentés au grand public.

Mais ce produit risque de faire grand bruit sur le marché des smartwatch, car son design est réellement original. Il est difficile de croire que c’est une création maison. C’est une parfaite association entre simplicité et excentricité.