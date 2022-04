L’enceinte connectée de Segway donne le son d’un moteur à une trottinette électrique

Segway vient de dévoiler une petite enceinte connectée permettant d’offrir le son d’une grosse cylindrée aux trottinettes électriques trop silencieuses. Le point sur ses caractéristiques.

Qui ne s’est jamais retourné lorsqu’il a entendu le son d’un V8 ? Pensez maintenant que lorsque vous vous retournez, vous ne voyez pas la grosse cylindrée dont vous entendiez le ronronnement, mais seulement une trottinette électrique.

Cela vous arrivera certainement si le véhicule en question est équipé de la nouvelle enceinte connectée de Segway. En effet, elle reproduit le son de différents moteurs thermiques.

Presque une grosse cylindrée…

Segway a une nouvelle enceinte connectée dédiée pour ses trottinettes électriques. Elle leur offre un son de moteur d’une grosse cylindrée. Cette enceinte connectée sans fil Bluetooth peut se fixer sur un certain nombre de véhicules de transport personnel de Segway. Le rendu sonore pourrait toutefois être assez tapageur et provoquer un véritable chahut.

Cette enceinte connectée est livrée avec un système de fixation sur les trottinettes électriques Segway/Ninebot, sur les GoKarts et sur les vélos électriques. Elle fonctionne sur sa propre batterie de 2 200 mAh qui lui octroie une autonomie allant jusqu’à 23 heures. Sa batterie se recharge via USB-C. Cet accessoire est aussi certifié IP55 contre la poussière et l’eau.

Ninebot Engine peut se fixer sur les véhicules à équilibrage automatique. Il s’emboîte facilement à son emplacement tel qu’une batterie supplémentaire pour la trottinette. Grâce à lui, vous pouvez non seulement écouter vos musiques préférées, mais aussi donner l’impression que votre trottinette électrique a un moteur V8 ou V12.

Disponibilité de l’enceinte connectée Bluetooth de Segway

Nous devons cet accessoire à Segway. Elle est à installer sur votre trottinette électrique et est en vente pour 149,99 dollars soit environ 137 euros aux Etats-Unis. Aucun mot sur une éventuelle sortie en France dans le futur.