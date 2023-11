Incroyable ! Cette montre connectée se targue d’une autonomie de 10 ans !

Le fabricant amateur « Valentine » travaille sur une montre connectée Bluetooth Low Energy, visant une autonomie de 10 ans. Et cela, avec une seule charge. Utilisant un système sur puce Nordic nRF52 et un écran à mémoire Sharp, cette montre connectée à faible consommation d’énergie se veut solide et sans entretien.

En ajoutant un panneau solaire compact pour alimenter l’appareil en permanence, cette montre connectée DIY pourrait connaître le succès en mettant l’accent sur le terme « low energy ».

Une montre connectée à but non commercial

Le fait de concevoir une montre connectée dont la consommation est faible n’est pas une innovation. Mais c’est une excellente expérience d’apprentissage pour faire progresser des connaissances sur les appareils de ce type. C’est pourquoi, Valentine s’est intéressée à ce sujet. Il ne s’agit donc pas d’un projet à but commercial. La montre connectée Bluetooth Low Energy, visant une autonomie de 10 ans est un défi que son concepteur s’est lancé.

Une smartwatch à toute épreuve

Selon Valentine, la smartwatch ne doit pas nécessiter d’entretien, il n’est pas nécessaire d’ouvrir l’appareil et elle ne doit pas comporter de boutons ou d’autres pièces mobiles. Elle devrait être suffisamment résistante pour fonctionner dans les profondeurs de l’océan. Et pourrait inclure des capteurs embarqués qui seraient capables de se synchroniser avec les horloges atomiques et même fournir une boussole, n’est pas simple.

Une conception bien pensée

La conception initiale de cette montre connectée ayant une autonomie de 10 ans s’articule autour d’un écran à mémoire Sharp. Elle offre donc un panneau monochrome lisible en plein soleil. Il consomme moins d’énergie que les technologies d’affichage à cristaux liquides. Et comme l’ensemble de l’appareil est connecté à une puce Nordic Semi nRF52, celle-ci fournit la logique de contrôle et la connectivité Bluetooth Low Energy (BLE) à un smartphone. Et en guise de capteur un oscillateur à cristal compensé en température (TCXO) de cinq pièces par million est fait pour le chronométrage.

Un niveau de batterie impressionnant lors des tests

En ce qui concerne les tests de la consommation d’énergie, Valentine a utilisé une batterie de 200 mA[h], BLE à -40db sur son modèle de smartwatch. La durée de vie estimée de cette configuration, serait d’environ 5 000 heures soit environ 200 jours. Et cela sans aucun réglage de puissance, c’est déjà un très bon début. Cela veut dire que la montre connectée peut avoir une bonne autonomie. L’ampleur de la tâche à accomplir est encore énorme afin d’atteindre les fameuses 10 années escomptées. Mais le concepteur est confiant.

En considérant le fait qu’il faut qu’une équipe de personnes hautement qualifiées qui travaillerait sur ce projet, pour obtenir un niveau de batterie pareil. Il est incroyable que Valentine ait réussi à obtenir de tels résultats en quelques mois de travail.

Une montre connectée qui ne fait pas ses 10 ans d’autonomie

Enfin, Valentine a également pensé à l’aspect extérieur de sa smartwatch low-energy. Elle présente un boîtier épais qui protège l’écran derrière une vitre en cristal minéral. Et celui-ci renferme tout le circuit électronique de l’appareil dans un boîtier en acier inoxydable complètement étanche. Au final, il est difficile de croire que ce petit appareil possède véritablement 10 ans d’autonomie.