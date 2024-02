Découvrez le Gogoro Pulse, le premier hyper scooter électrique

Dans un secteur en pleine effervescence, le Gogoro Pulse fait figure de précurseur en proposant une expérience de conduite inédite. Ce scooter électrique est présenté comme une avancée significative vers une meilleure adaptation des modes de transport aux contraintes environnementales et géographiques de nos villes.

Les performances remarquables du Gogoro Pulse

Au-delà de son esthétique, c’est surtout par ses performances que le Gogoro Pulse marque les esprits. Qualifié de premier hyper scooter électrique au monde, il incarne une fusion entre technologie de pointe et design innovant qui se distingue par sa conception Aeroforce optimisée pour l’aérodynamisme. Celle-ci vise à canaliser efficacement l’air vers des composants clés tels que le radiateur interne et le boîtier de refroidissement du moteur H1.

Ce scooter électrique dispose d’une accélération impressionnante : il atteint 32 MPH (environ 52 km/h) en seulement 3,05 secondes, grâce à la technologie Hypercore de Gogoro. Ce moteur procure un couple de 378 nm à la roue arrière, ce qui en fait l’un des scooters électriques les plus puissants du marché.

La modernité se retrouve également dans le poste de pilotage du Gogoro Pulse, qui intègre un écran tactile HD de 10,25 pouces. Celui-ci offre une navigation pas-à-pas grâce aux technologies embarquées telle que Find My d’Apple ou encore la clé numérique de Qualcomm Snapdragon Digital Chassis. Il s’agit donc d’un véritable smartscooter, tout aussi performant sur la route qu’en matière de services numériques au service du conducteur.

En termes d’éclairage, le Pulse est équipé d’un système Active Matrix Light composé de 13 unités LED indépendantes. Ces LEDs s’adaptent dynamiquement à divers facteurs tels que la vitesse, les virages et les conditions météorologiques, améliorant considérablement la sécurité et la visibilité.

Une solution écologique et pratique

Répondre aux défis environnementaux est également au cœur du projet Gogoro Pulse. Ce scooter électrique constitue en effet une réponse concrète aux problématiques liées aux modes de transport motorisés métropolitains, comme la pollution de l’air ou la consommation des ressources non renouvelables.

Outre ses performances et sa conception futuriste, le Gogoro Pulse témoigne également de l’expertise de Gogoro en matière d’échange de batterie. Ce système offre un certain confort d’utilisation : au lieu de recharger la batterie à la maison ou sur des points dédiés, l’utilisateur peut simplement échanger sa batterie vide contre une pleine dans un kiosque. Cela permet de gagner du temps et assure une expérience plus fluide et sans stress pour le conducteur.

Prévu pour un lancement à la fin du deuxième trimestre 2024, le Gogoro Pulse promet non seulement une expérience de conduite électrisante, mais aussi une avancée significative dans l’écosystème des scooters électriques, combinant luxe, performance et durabilité​.