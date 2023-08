Top des meilleurs scooters électriques pour l’autonomie

Vous êtes à la recherche du meilleur scooter électrique avec la meilleure autonomie ? Ce top vous aidera à dénicher le modèle le plus adapté à vos déplacements quotidiens.

Un scooter électrique capable de parcourir des centaines de kilomètres est le choix par excellence pour ceux qui recherchent un moyen de transport respectueux de l’environnement, silencieux et amusant ? Bien qu’ils soient plus chers, leur entretien et leur fonctionnement sont beaucoup moins onéreux que ceux des modèles à essence. De plus, il existe des modèles capables de parcourir des centaines de kilomètres avec une seule charge. Zoom sur notre top 7 des scooters électriques avec la meilleure autonomie.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Silence S01 Plus Note : 9,7/10 Découvrir Rider NG Note : 9,5/10 Découvrir Super Soco CPX Note : 9,2/10 Découvrir

S01 Plus : le scooter électrique le plus autonome de Silence

Caractéristiques techniques Puissance de la batterie : 5.6 kWh

Autonomie : 130 km

Temps de recharge : 4 heures

Puissance moteur : 7 500 W

Prix : 8 690 €

Le S01 Plus se distingue par sa meilleure ration autonomie/performance. Ce modèle haut de gamme du Silence dispose d’une batterie amovible de 5,6 kWh. Équipé d’une poignée et de roues, plus besoin de la transporter pour la retirer et la recharger à la maison. Il faut simplement la faire glisser, telle une valise à roulettes. Sa capacité généreuse lui permet de parcourir une distance maximale de 130 km en milieu urbain, contre 70 km sur l’autoroute.

Outre sa meilleure autonomie, ce scooter électrique bénéficie d’un moteur de 7,5 kW. Fixé dans la roue arrière, il ne requiert pratiquement pas d’entretien. Économique, il passe en moins de 3 secondes de 0 à 50 km/h pour atteindre les 100 km/h. Pour sa catégorie, son moteur se révèle puissant, mais plus faible que celui du Rider NG.

Moteur puissant

Batterie amovible du chariot

Niveau de confort des passagers moyen

Rider NG : le scooter électrique avec 200 km d’autonomie

Caractéristiques techniques Puissance de la batterie : 8.64 kWh

Autonomie : 200 km

Temps de recharge : 6 heures

Puissance moteur : 7 500 W

Prix : 9 490 €

De la classe des 125 cc, le Rider NG se prête aussi bien aux trajets urbains que périurbains. Bien que son moteur soit très puissant, il est accessible au permis B complété par 7 heures de formation.

En fait, ce scooter électrique exploite un moteur robuste développant 18.000 W. Du coup, il se rapproche des performances d’une moto. Ce véhicule bien équipé et confortable peut atteindre une vitesse de 120 km/h. En choisissant le mode Eco, il offre une meilleure autonomie allant jusqu’à 200 km. Cette valeur dépend bien sûr de différentes conditions.

La batterie se recharge en 4 heures environ si elle n’est pas complètement déchargée. La selle confortable rend le Rider NG agréable à conduire. Certes il peut paraître « lourd » en apparence, mais il se manie aisément.

Autonomie exceptionnelle

Moteur puissant de 18 000 W

Batterie non amovible

Super Soco CPX : le scooter électrique idéal pour la ville

Caractéristiques techniques Puissance de la batterie : 2.7 kWh

Autonomie : 70 km, 140 km

Temps de recharge : 3,5 heures par batterie

Puissance moteur : 3 000 W, 4 000 W

Prix : 5 990 €

Le Super Soco CPX, quant à lui, combine tous les éléments fondamentaux d’un scooter électrique destiné à l’environnement urbain, ainsi qu’à la circulation sur les routes secondaires, en particulier en province.

Muni d’un moteur puissant de 4 000 watts, il atteint sans peine les 90 km/h, permettant de circuler sur les voies rapides. Côté autonomie, ce scooter électrique a été conçu pour être plus endurant. Il est possible d’opter pour le modèle équipé d’une batterie pour une portée maximale de 70 km, ou bien de doubler cette distance et d’atteindre 140 km avec une deuxième batterie.

Outre sa meilleure autonomie, ce scooter électrique bénéficie d’une fonction de marche arrière facilitant les manœuvres de stationnement. Par ailleurs, il est possible de monter un support en acier fabriqué en carbone. Résistant à de fortes vibrations, ce support est extrêmement robuste, surtout si vous conduisez sur des pavés.

Dimensions confortables

Possibilité de doubler sa gamme

Design anguleux

Pink Mobility Pink Fly : le scooter électrique le plus performant

Caractéristiques techniques Puissance de la batterie : 6.7 kWh

Autonomie : 150 km

Temps de recharge : 6 heures

Puissance moteur : 7 000 W

Prix : 8 390 €

Pink Mobility, enseigne française, enrichit son offre d’un maxi scooter électrique : le Pink Fly. Ce scooter électrique 125cc allie puissance et meilleure autonomie. Grâce à son moteur de 22 kW, il permet de rouler à 130 km/h en tout confort.

Il lui faut 4,2 s pour franchir le 0 à 50 km/h ou 10 s pour passer de 0 à 100 km/h. Plus encore, il bénéficie d’un mode de conduite beaucoup plus progressif, qui limite sa vitesse pour un usage en ville. En cas de besoin, il suffit d’appuyer sur le bouton « boost » pour profiter d’une accélération soutenue.

Sa batterie le propulse jusqu’à 170 km, une distance plutôt proche de l’objectif des 200 km. Seul bémol, sa batterie n’est pas amovible, à l’instar des autres scooters électriques de ce top tte catégorie.

Cartographie moteur

Fonction boost

Batterie pas amovible

Niu NQi GTS : un scooter électrique autonome au meilleur prix

Caractéristiques techniques Puissance de la batterie : 1.56 kWh

Autonomie : 100 km, 130 km

Temps de recharge : 3 heures par batterie

Puissance moteur : 3 000 W

Prix : 5 799 €

Le Niu NQi GTS est un scooter électrique couvrant une distance de 130 km avec ses 2 batteries. Il se distingue par ses caractéristiques exclusives et un design moderne. En effet, ce scooter électrique embarque un moteur de 3000 W de marque Bosch. Celui-ci délivre en particulier une très bonne accélération. Cette motorisation se comporte parfaitement en ville.

Peu importe le mode sélectionné, on ne constate pas de secousses ou encore d’effet » marche/arrêt « . La conduite se fait sans à-coups, sans effet « on/off ».

Connecté, ce scooter électrique peut être associé à l’application Niu. Cette dernière offre des informations en temps réel sur le véhicule, notamment le niveau de la batterie, la localisation du scooter ou encore pour activer ou désactiver l’alarme.

Roues 14 pouces connectivité

Son tablier comporte un port USB

Aucun espace de rangement sous le siège

Le RED Electric E100 : un scooter électrique made in France avec une meilleure autonomie

Caractéristiques techniques Puissance de la batterie : 2.42 kWh x 4

Autonomie : 160 km

Temps de recharge : 5 heures

Puissance moteur : 5 000 W

Prix : 8 475 €

Conçu par RED Electric, une marque française, le E100 a été fabriqué en Chine. Ce scooter électrique est un modèle intermédiaire entre le RED Electric E125 et 50, en termes de performance et capacité.

Son moteur de 6 100 W lui propulse jusqu’à 80 km/h, idéal pour emprunter les routes de Paris. Son atout ? Il permet de parcourir 160 km avec ses 4 batteries. Pesant 14 kg chacune, il faut compter 6 heures pour recharger ces quatre batteries. À l’instar les autres modèles de ce top, ce scooter électrique jouit de nombreux équipements, tant au niveau de la sécurité que de son panneau de bord.

En version 3 batteries, le RED Electric E100 offre la même autonomie que la plupart des scooters électriques 3 roues comme le Rider 3RS. Bien que le E100 séduit indéniablement par son aspect novateur, son prix dépasse de loin celui des modèles concurrents. Sans compter qu’en plus d’une stabilité manifestement moindre, le RED se passe d’un espace de stockage sous sa selle.

Le RED Electric E100 se distingue par son écran couleur embarqué de 7 pouces, qui offre un confort de conduite exceptionnel et un GPS.

Autonomie importante grâce à 4 batteries

Connectivité et confort

Absence d’espace de rangement

Ray 7.7 : Un scooter électrique avec une meilleure autonomie pour une recharge rapide

Caractéristiques techniques Puissance de la batterie : 7.7 kWh

Autonomie : 150 km

Temps de recharge : 2 h 30

Puissance moteur : 10 700 W

Prix : 9 690 €

Dernier modèle de ce top, le Ray 7.7 est un scooter électrique 125 cm3 avec une meilleure autonomie allant jusqu’à 150 km. Mais si nous vous en parlons, c’est parce que ses caractéristiques valent le détour.

Son moteur de 10 700 W le propulse à 125 km/h, permettant ainsi de rouler sur autoroute. Il bénéficie de différents modes de conduite et marche arrière pour une accélération plus aisée en ville et une plus grande autonomie. Bien que sa batterie ne soit pas amovible, ce scooter électrique est le seul de ce top à pouvoir se recharger en 2 h seulement.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un maxi scooter électrique, ce modèle se révèle confortable pour deux personnes. D’ailleurs, un châssis très résistant en acier assure à la fois ce confort et ce sentiment de sécurité. De plus, il est équipé d’une suspension hydraulique et d’un amortisseur arrière de qualité.

Charge rapide

Finition soignée

Prix élevé

FAQ

Quel scooter électrique a la plus grande autonomie ?

Le scooter électrique pour adultes ayant la plus grande autonomie est le Rider NG. Elle revendique une autonomie de 200 km en conduite urbaine. Le terrain, la vitesse et le poids du conducteur déterminent l’autonomie réelle d’une moto électrique.

Quelle est la vitesse des scooters électriques ?

La vitesse maximale d’une moto électrique varie en fonction du modèle, mais elle peut généralement atteindre 130 km/h. Le niveau de la batterie influe également sur la vitesse : la vitesse maximale diminue au fur et à mesure que la batterie se rapproche du niveau de charge.

Pourquoi choisir un scooter électrique ?

Les scooters électriques ne produisent aucune émission et constituent donc un excellent moyen de réduire votre impact sur l’environnement. Elles sont beaucoup plus silencieuses que les modèles à essence et nécessitent très peu d’entretien. Les scooters électriques fournissent un couple instantané, ce qui permet aux motos électriques d’accélérer en douceur et sans effort.

Faut-il un permis spécifique pour conduire un scooter électrique ?

Pour conduire un scooter électrique ayant une autonomie supérieure à 100 km, il faut avoir suivi 7 heures de formation et être titulaire d’un permis B ou A1. Sachez qu’en plus de l’autonomie, la majorité des deux roues électriques de ce top sont très performantes et silencieuses.

Ils peuvent généralement rouler à environ 100 km/h les rendant pratiques pour ceux qui doivent souvent faire la navette entre la ville et la périphérie. Toutefois, pour profiter d’un scooter électrique avec une meilleure autonomie, il faut s’attendre à un modèle assez lourd avec des batteries peu pratiques.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Silence S01 Plus Note : 9,7/10 Découvrir Rider NG Note : 9,5/10 Découvrir Super Soco CPX Note : 9,2/10 Découvrir