Garmin : grosse mise à jour pour les anciennes montres de la marque. Toutes les nouveautés ici

Pas plus de deux mois se sont écoulés depuis la dernière mise à jour de la série Fenix 6 par Garmin. Pourtant, Garmin ne cesse d'impressionner grâce aux mises à jour dédiées à leurs montres connectées.

Actuellement, dans le cadre du programme Beta de Garmin, la version Beta 26.91 ajoute de nouvelles fonctionnalités et inclut plusieurs corrections de bugs, entre autres changements. Voici les points mentionnés par rapport à cela.

Les anciennes smartwatch haut de gamme de Garmin au top de leur forme

Garmin continue de développer activement des logiciels pour la Fenix 6. L'Enduro, la Quatix 6 et la MARQ sont aussi de la partie. Bien que l'entreprise ne soit pas très loquace quant à la localisation d'une nouvelle mise à jour stable. Elle a publié la version bêta 26.91 pour les montres connectées Garmin inscrites à son programme bêta. Cette mise à jour doit cependant être installée manuellement, et les liens de téléchargement ne sont disponibles que sur le forum de la marque.

Un nombre important de changements

Selon un post récemment paru en ligne, Garmin a introduit 7 changements avec la version Beta 26.91. D'une part, la nouvelle mise à jour apporte 3 améliorations liées au ski et au snowboard. Ce qui fait que vous pouvez maintenant suivre le déroulement de vos séances de sport dans la neige de manière fractionnée.

D'autre part, il y a également 4 autres corrections. Elles se concentrent sur la résolution de problèmes qui étaient présents dans la version Beta 26.86. De ce fait, la liste complète des modifications apportées à cette version et à la version logicielle 26.00 sont plutôt longues.

Détails concernant l'amélioration des relevés des données de sport dans la neige

La mise à jour actuelle apportée par Garmin sur ses montres connectées améliore l'affichage des résumés d'activité ski/snowboard tout en excluant les données du télésiège. Cela permet également de corriger le problème qui faisait que l'appareil s'éteignait lors de la création d'un parcours personnalisé.

Et désormais, les smartwatch touchées par cette mise à jour peuvent relever la distance de ski/snowboard dans la section « Toutes les statistiques ».

De plus, LiveTrack a aussi été corrigé afin que l'application n'arrête pas le suivi après 24 heures. Sans compter le fait que les champs de données liés à l'eBike affichent maintenant des données décentes. Et le texte affiché sur l'activité de respiration qui était auparavant vide, ne l'est plus.

Changements par rapport à la version 26.00 du logiciel

Certains ajouts ont également permis d'améliorer le fonctionnement général des Garmin mises à jour. Les paramètres de l'appareil peuvent par exemple être sauvegardés ou restaurés. En utilisant le Wi-Fi, il est possible d'effectuer des mises à jour manuelles. Le menu des paramètres sur les modèles Pro sera ainsi mieux lisible.

Le problème concernant la lecture aléatoire de la musique sur les modèles Pro a été amélioré. Puis, les messages audio non diffusés de vos séances d'entraînement sont maintenant facilement accessibles.

Ensuite, si avant, votre appareil n'émettait pas de son ni de vibration après l'acquisition du GPS dans une activité, ce souci est réglé par la mise à jour. Et votre smartwatch peut même être couplée avec les nouveaux types de clubs de golf CT10.