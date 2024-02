Flagship, les montres de chez Garmin s’améliorent encore grâce à cette mise à jour

Une nouvelle mise à jour est arrivée pour les montres connectées Garmin, et c’est un flagship à ne pas manquer.

Actuellement distribuées par le biais du programme bêta de l’entreprise, ces changements concernent les modèles Pro et non Pro, contrairement à son prédécesseur.

La version Beta 16.17 arrive, et c’est un flagship qui touche toutes les montres connectées Garmin

Garmin a publié une nouvelle mise à jour afin que les montres connectées de la série Fenix 7 et ses homologues aient des options encore plus avancées. Pour situer le contexte, la version Beta 16.17 arrive dans le sillage de changements qui étaient destinés pour les modèles Forerunner récents. On mentionne notamment la Forerunner 255 et la Forerunner 965.

Mais, Garmin a publié la version Beta 16.17 environ une semaine après l’arrivée de la version Beta 16.16. Et c’est un vrai flagship, car elle apporte une douzaine de corrections et d’améliorations importantes à des montres connectées qui sont pourtant déjà très avancées en termes d’options.Elle semble être disponible pour tous les modèles. C’est une grande nouvelle contrairement à la restriction « Non-Pro » qui s’appliquait à la version Beta 16.16.

Des améliorations bienvenues

Par conséquent, il est fort à parier que tous les changements contenus dans la version Beta 16.16 ont été intégrés dans la version Beta 16.17 pour les séries Epix 2 Pro et Fenix 7 Pro.

Dans le cas de la première, Garmin affirme avoir résolu deux problèmes en suspens. D’une part, la version Beta 16.17 devrait résoudre le souci concernant la sélection de l’option » lap undo « . Celle-ci pouvait entraîner l’abandon des données relatives à la FC et à la zone de puissance.

D’autre part, le flagship concernant la même mise à jour des montres connectées Garmin est censée résoudre le problème potentiel où l’appareil peut s’éteindre aléatoirement. Cela lorsqu’il est connecté à un ordinateur pendant une activité.

Journal des modifications complet pour les appareils Pro

Parmi les modifications apportées, il y a notamment la correction d’un problème d’interface utilisateur. Il s’agit de celui où la bannière Lap Discarded ne s’animait pas complètement tout de suite. Il en est de même lorsque le message multisport n’apparaît pas dans le menu des paramètres.

Comme autre flagship, les montres Garmin disposent également d’un autre correctif. Celui du problème où les répétitions de corde à sauter manquaient sur la page d’historique des activités. Le souci se rapportant à l’annulation d’un tour a été réglé. Il s’agit notamment de celui qui pouvait entraîner l’abandon des données relatives à la zone de fréquence cardiaque et à la zone de puissance a été résolu. Tout comme un correctif a été apporté aux activités de natation qui ne généraient pas de records personnels.

Sinon, la page à distance inReach ne s’affiche plus pour une transition multisport. Et votre montre ne plantera plus lors de la suppression d’un parcours. Il n’y aura plus de problème lors de la réinitialisation de l’appareil aux paramètres par défaut.

Si vous faites des activités de corde à sauter, elles ne désactiveront pas le paramètre d’activation automatique pour un mode d’alimentation. L’appareil ne s’éteindra pas lorsqu’il est connecté à un ordinateur pendant une activité. Tandis que bien d’autres points ont été abordés.

Partager l'article :