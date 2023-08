Voici comment jouer à GTA 5 sur votre montre connectée ! Oui, c’est possible

Une grande nouvelle vient de tomber pour les gamers du monde entier. Vous pouvez désormais profiter des jeux comme GTA 5 ou Halo 5 sur votre montre connectée via le service Xbox Cloud Game !

Alors que ces jeux vidéo n’étaient disponibles que sur les consoles Xbox One, il est étonnant que les montres connectées de dernière génération puissent supporter leurs configurations. Or, c’est pourtant le cas ! Et cet article vous en dit plus sur le sujet.

Un tutoriel à l’origine de GTA 5 et Halo 5 sur montre connectée

C’est dans une vidéo datant de 2021 que la chaîne YouTube Cloud Gaming Xtreme a publié un tutoriel qui interpella les gamers. Celle-ci montre une démo où un joueur est en train de monter les niveaux dans GTA 5 et Halo 5 Guardians. Sauf qu’il utilise une montre connectée pour y jouer. Cette vidéo fait à présent le tour du monde, mais beaucoup questions se posent concernant l’expérience du joueur sur ce « tout petit écran ».

En effet, les jeux vidéo FPS (Tirs à la Première Personne) comme Halo et les jeux de course comme GTA demandent une certaine concentration. Par conséquent, les gamers peuvent profiter du gameplay sur grand écran. Les personnages sont alors plus faciles à manœuvrer, la trame de l’histoire est plus facile à suivre et la progression dans le jeu est plus aisée.

Les étapes sur smartwatch

Pour jouer à GTA 5 ou Halo 5 sur une montre connectée, il faut suivre plusieurs étapes afin que cela fonctionne. Sur la vidéo, la personne qui exécute le tutoriel associe sa manette Xbox à la smartwatch via Bluetooth. Elle ouvre ensuite GamePass via l’application Chrome sur la montre connectée. Puis, il suffit de sélectionner le jeu et de commencer à jouer.

Si vous voulez essayer, vous aurez besoin d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate actif, d’une montre connectée compatible et d’une connexion Internet rapide. Il faut garder à l’esprit que vos choix sont limités par ce qui est actuellement proposé sur Game Pass. Tout en tenant compte de ce qui est disponible sur le Cloud lui-même.

La Kospet Prime, un petit titan supportant GTA 5 et Halo 5

La montre utilisée lors de cette présentation est la smartwatch Android Kospet Prime 2. Cet appareil possède des caractéristiques surprenantes. Pourvue d’un processeur Helio P 22, de 4Go de RAM, de 64 Go de stockage interne et d’une batterie ayant une capacité supérieure à 1200 mAh, il est assez normal qu’elle puisse faire tourner ces jeux vidéo.

Mais si vous possédez un modèle ayant des caractéristiques techniques similaires, il est alors possible de profiter de GTA 5 ou de Halo 5 sur votre montre connectée. La Kospet Prime 2 est un titan au poignet vu ses 124 grammes. Ce qui fait qu’il est également possible de jouer à Dead Cells dessus. Son écran IPS de 2,1 pouces est assez grand pour vous permettre de voir toutes vos actions dans le jeu.

Toutefois, les férus de performances trouveront que le contrôle des commandes tactiles demande une grande dextérité. Et l’écran circulaire coupe également une partie de l’image, mais la vidéo affirme que la latence est négligeable.