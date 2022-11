Bon Plan : Decathlon torpille le prix de ce vélo électrique déjà abordable, c’est maintenant ou jamais !

Decathlon offre un bon plan exceptionnel pour son vélo électrique Original 920E. Avec une remise de -20%, il fait passer son prix de 999€ à 799€, ce vélo n’a jamais affiché un prix aussi avantageux depuis sa sortie.

Vous êtes à la recherche d’un bon plan sur un vélo à assistance électrique Decathlon de vous accompagner partout ? Alors, le Riverside Original 920E répond à vos attentes. Il s’agit d’un vélo à suspension intégrale proposé par Decathlon à moins de 800 €, un prix étonnamment bas. Découvrez pourquoi il s’agit d’une offre à ne pas manquer.

Et n’oubliez pas que pour tout achat d’un vélo électrique, vous bénéficiez d’une aide de l’État.

Riverside Original 920E, vélo à assistance électrique confortable

L’Original 920E est un dédié aux cyclistes voulant explorer de nouveaux horizons. Faisant partie des meilleurs vélos électriques, il offre à ses utilisateurs une plus grande convivialité en privilégiant le confort plutôt que la performance.

Ce vélo électrique comprend une suspension arrière à ressort ajustable et une fourche de 63 mm. À l’instar des vélos de montagne, cette suspension a été pensée pour amortir les chocs de la route et protéger le dos et le postérieur du cycliste.

En outre, ce vélo électrique dispose d’un guidon, d’une selle réglable et des poignées ergonomiques pour une balade agréable et sans fatigue. Sans oublier, son cadre à profil bas en aluminium facilitant l’enjambement de ce vélo électrique.

Ses pneus de 1,75 pouce jouent un rôle important au niveau du confort. En effet, ils fournissent le volume d’air nécessaire pour que les plus petites irrégularités que la fourche ne parvient pas à absorber soient amorties.

Et n’oubliez pas qu’en plus de son prix avantageux, il fait partie des vélos électriques qui bénéficient de la prime écologique, un bonus octroyé à quiconque achetant un véhicule électrique.

Un moteur suffisamment puissant pour assurer vos randonnées

Le vélo électrique Riverside Original 920E est alimenté par un moteur sans balais. Ce moteur 250 Watts permet de profiter d’un couple de 30 Nm. Grâce à un affichage LCD disposé sur son guidon, le cycliste peut suivre l’évolution du moteur et celle de la batterie. Cet écran affiche notamment la vitesse engagée, la distance parcourue ainsi que le niveau d’autonomie.

Ses modes d’assistance offrent des vitesses de conduite variées. Le premier mode correspondant au niveau d’assistance le moins élevé permet ainsi de rouler à 17 km/h. Le second et le troisième mode offrent la possibilité de circuler à une vitesse respective de 22 et 25 km/h.

Rouler jusqu’à 90 km

Le Riverside Original 920E possède une batterie de 2,64 kg avec une capacité totale de 418 Watts. Il faut environ 6,5 heures pour la charger. Mais l’autonomie de la batterie varie en fonction du mode d’assistance utilisé. Le mode 3 permet de disposer de 50 kilomètres d’autonomie. Quant au mode 2 et 1, l’utilisateur peut parcourir une distance de 70 km et 90 km, respectivement. Au-delà de cette distance, il faut compter sur l’énergie produite en pédalant.

Donc, si votre budget est plutôt serré, nous ne pouvons que recommander ce vélo électrique. Il permet de jouir d’une autonomie appréciable de 90 km combinée à une puissance correcte, pour un prix en dessous de 800€.

Pour les déplacements occasionnels, optez pour le vélo électrique Riverside Original 920E

Le Riverside Original 920E fait partie des vélos électriques de Decathlon offrant de nombreux avantages pour un prix très abordable. Son cadre a été spécialement conçu pour répondre aux besoins des cyclistes de petite et de grande taille. Sa chaîne a subi un traitement anti-corrosion comprenant 7 vitesses de la marque Shimano TZ 500 pouvant être changées d’un geste simple.

Ses roues à double paroi assurent une utilisation confortable, peu importe le terrain. Combiner à une selle en Gel, qui est une spécialité de B’TWIN, les sorties à bord de l’Original 920E sont particulièrement agréables.

Pesant 26 kg, l’Original 920E est loin d’être le modèle le plus léger de sa gamme. Toutefois, grâce à ses deux freins V-Brakes munis de plaquettes, la précision et la sécurité sont au rendez-vous en toute circonstance.

Alors, vous souhaitez profiter d’une offre exceptionnelle ? Pour une remise de 200 euros, l’original 920E de Decathlon est un bon plan à ne pas manquer, notamment pour ceux qui recherchent un vélo électrique confortable. Celui-ci vous accompagnera à travers toutes vos randonnées en ville ou dans la campagne, avec aisance et en toute sécurité. En plus, un écran pratique permet de gérer efficacement l’assistance électrique.