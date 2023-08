L’Assistant Google ne sera bientôt plus disponible sur les montres Wear OS 3

A partir de ce 31 août 2023, la nouvelle tombe. Google Assistant n’apportera plus de mises à jour aux montres connectées fonctionnant sous Wear OS 2. Cela obligera les porteurs ayant ces accessoires à abandonner leur appareil.

9to5Google a initialement révélé cette histoire en découvrant une chaîne de code dans une récente mise à jour de l’application compagnon Wear OS, faisant allusion à l’arrêt imminent. Depuis, Google et d’autres marques ont commencé à informer les utilisateurs de leurs anciennes montres connectées.

Une nouvelle relayée sur les réseaux sociaux

C’est Mishaal Rahman, un connaisseur du secteur qui a publié sur son compte X (anciennement Twitter) l’une de ces annonces provenant de sa TicWatch Pro 3. Le texte recommande l’achat d’une « smartwatch plus récente qui prend en charge Google Assistant et fonctionne avec Wear OS 3″ ou une nouvelle version du système.

De ce fait, seuls les appareils fonctionnant sous Wear OS 3 ou 4 auront accès à l’assistant Google revu et corrigé. Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une Galaxy Watch 4 ou d’un modèle plus récent, votre montre est prise en charge. La mise à jour introduit une interface utilisateur simplifiée et des commandes vocales pour certaines actions comme le réglage d’une alarme.

Une transition assez compliquée

Il est assez regrettable que les utilisateurs soient contraints d’acheter une nouvelle montre connectée s’ils veulent bénéficier de Google Assistant. C’est d’abord considéré comme du gaspillage, étant donné que les smartwatch sous Wear OS 2 sont encore fonctionnelles.

Mais ce qui rend cette situation particulièrement grave, c’est le fait que cette transition s’est faite dans le désordre. Tous les appareils éligibles ne peuvent pas fonctionner avec le nouveau système. Et ceux qui le peuvent ne prennent pas l’application Assistant en charge.

Abandon de Wear OS 2, mauvais fonctionnement de Google Assistant ?

La société de smartwatch Mobvoi peut servir d’exemple pour illustrer la dualité de fonctionnement entre Wear OS 2 et Google Assistant. Elle a récemment publié un communiqué en mai dernier. Il y est mentionné qu’elle s’excuse auprès des utilisateurs de certains modèles. La TicWatch Pro 3 ne prend pas Wear OS 3 en charge. Tandis que la TicWatch Pro 5 fonctionne avec le logiciel le plus récent, mais vous ne pouvez pas utiliser Google Assistant dessus.

Ce problème se retrouve également ailleurs. La Fitbit Versa 4 ne peut pas utiliser Google Assistant. Alors que c’était possible sur l’ancienne Versa 3. C’est une situation vraiment déroutante et frustrante.

Il ne reste plus que nouvelle Pixel Watch qui ne présente pas de problèmes de fonctionnement sous Wear OS 3. Toutefois, cela ne résout pas tous les problèmes. Que se passe-t-il si un utilisateur de smartwatch ne veut pas d’une Pixel Watch ? Le dilemme est là.

La nouvelle gestion de Wear OS 4

2 ans se sont écoulés depuis le lancement de Wear OS 3. Mais au lieu de se concentrer sur la résolution des soucis concernant le fonctionnement de ce système, la sortie de Wear OS 4 semble accaparer l’attention des équipes de chez Google.

Par conséquent, il est difficile de savoir si la société prévoit d’aider les autres fabricants de montres connectées à rattraper leur retard ou de déployer des correctifs pour combler les lacunes. Selon « The Verge », le géant de la technologie « a refusé de partager ses plans futurs » après le 31 août.