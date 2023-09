Apple Watch Ultra vs Ultra 2 : faut-il patienter ou acheter maintenant ?

Apple a officiellement annoncé son événement de septembre. Et cela présage bel et bien la sortie du nouvel iPhone 15 et de la nouvelle montre connectée de la marque qui sera la Series 9. Mais qu’en est-il de l’Apple Watch Ultra vs Ultra 2 ?

Comme l’Apple Watch Ultra a été lancée l’année dernière avec l’iPhone 14, il est fort à parier que sa deuxième version sera présentée au grand public dans les mêmes conditions. Par conséquent, afin de vous aider à faire un choix entre l’un ou l’autre de ces modèles, voici comment cette nouvelle smartwatch se présente.

Apple Watch vs Ultra 2, un design susceptible de changer

A sa sortie, l’Apple Watch Ultra s’est véritablement démarquée des autres Apple Watch en raison de son design. Son boîtier en titane de 49 mm et son écran plat LTPO OLED en cristal de saphir pouvant atteindre une luminosité de 2 000 nits sont très notables. Mais il semble que d’après certaines rumeurs, l’Ultra 2 aura un aspect différent de son prédécesseur.

Il se pourrait par exemple que cette nouvelle version de la smartwatch outdoor d’Apple ait une option de couleur titane foncé en plus de celle en titane brut. Ce serait comme un retour de l’option titane Space Black qui a fait ses débuts avec l’Apple Watch Series 5. Puis, l’impression de la couronne numérique, du bouton latéral et du bouton d’action de l’Apple Watch Ultra 2 via un processus d’impression 3D est aussi une rumeur qui court.

Des caractéristiques techniques plus poussées

Pour suivre, au lieu de l’actuelle puce S8, l’Apple Watch Ultra 2 se verra sans doute dotée du nouveau processeur S9. Cela apporterait un changement radical aux performances de la smartwatch. Et cela est bien normal, car la puce S9 serait basée sur la puce A15 Bionic. Elle a été lancée pour la première fois dans la gamme iPhone 13.

Elle est assez rapide et vive en termes de performances. Votre montre n’aura donc aucun mal à faire face à tout ce que vous voulez lui demander. Cependant, il est difficile de dire à quel point cette amélioration sera réelle. Après tout, l’itération actuelle entre l’Apple Watch Ultra vs Ultra 2 est déjà excellente.

Sinon, en matière de fonctionnalités, aucune nouveauté n’a encore été révélée. L’Apple Watch Ultra possédera sans doute les mêmes attributs que le modèle original.

Apple Watch vs Ultra 2, un meilleur suivi de la santé

Pour suivre, l’actuelle, l’Apple Watch Ultra dispose de toutes les meilleures fonctions liées à la santé. Rien n’indique donc que sa rivale, l’Apple Watch Ultra 2, sera dotée de nouveaux capteurs qui prendront des données différentes.

De nombreuses personnes espèrent voir quelque chose de nouveau. La pression artérielle ou la surveillance non invasive de la glycémie sont parmi ces éléments. Toutefois, il est peu probable que ces technologies de santé soient déjà prêtes pour le prime time.

Pour finir, l’autonomie est un point qui peut grandement différencier l’Apple Watch Ultra vs l’Ultra 2. Comme la nouvelle montre connectée de la marque à la pomme croquée comportera une nouvelle puce, son autonomie sera sans doute doublée. Il ne serait même possible que cette deuxième version atteigne 40 heures d’autonomie entre deux charges. C’est très différent des 36 heures de batterie sur la version actuelle.