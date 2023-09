L’Apple Watch Ultra 2 arbore l’écran le plus lumineux de l’histoire d’Apple

Comme de nombreux fans de la marque à la pomme croquée pouvaient s’y attendre, l’annonce de l’Apple Watch Ultra 2 est également sortie. Et ce modèle de montre connectée bénéficie des mêmes nouvelles commandes gestuelles SiP et Double Tap de l’Apple Watch Series 9 !

Et la grande nouveauté, c’est son écran LTPO OLED de 1,92 pouce qui affiche désormais une luminosité maximale supérieure. Voici de quoi il retourne.

L’apparence de l’Apple Watch Ultra 2

À première vue, l’Apple Watch Ultra 2 pourrait passer pour l’Ultra de première génération si vous la voyez au poignet de quelqu’un. Elle a la même taille de 49 mm et son boîtier est également en titane. Mais son écran atteint une luminosité maximale de 3 000 nits. Ce qui en fait l’écran le plus lumineux de toutes les Apple Watch.

Annoncée en même temps que l’Apple Watch Series 9, l’Ultra 2 est la deuxième montre outdoor haut de gamme produite par Apple. Et elle arrivera le 22 septembre 2023. Il s’agit réellement d’une évolution de l’Apple Watch Ultra.

L’écran et les nouvelles fonctionnalités comme le Double Tap sont véritablement impressionnants. Vous pouvez désormais contrôler la montre d’un simple geste de pincement. L’Ultra 2 propose également quelques outils supplémentaires pour les amateurs de sport.

Quelques ajouts en plus

Lors de l’annonce de la sortie de l’Apple Watch Ultra 2, le géant américain a également ajouté que de nouvelles couleurs de bracelet seraient en vente. Pour les modèles Alpine Loop, les clients peuvent maintenant choisir entre le bleu, l’indigo ou la couleur olive. Si vous préférez les bracelets Trail Loop, ils seront disponibles en orange/beige, vert/gris ou bleu/noir et le modèle Ocean Band sera soit en bleu ou en orange.

L’Ultra 2 dispose également d’un nouveau cadran exclusif appelé Modular Ultra. Il utilise le bord de l’écran pour afficher plus de détails tels que l’altitude, la profondeur ou les secondes. Il est donc possible d’adapter ce cadran à vos besoins.

Sinon, le mode nuit s’active toujours automatiquement lorsque la luminosité est faible grâce au capteur de lumière ambiante. C’était une fonctionnalité présente sur le cadran Wayfinder de la première génération de l’Ultra. Mais Apple a ajouté la puce ultrawideband de deuxième génération qui prend en charge la recherche de précision pour l’iPhone 15.

Plus d’outils pour le cyclisme et une plage d’altitude étendue

Livrée avec le nouveau logiciel WatchOS 10, l’Ultra 2 offrira également davantage d’outils pour les cyclistes. Cela comprend le couplage avec des appareils Bluetooth tels que des pédales à compteur d’énergie. Les mesures de cyclisme peuvent être vues sur l’écran de l’iPhone grâce à Live Activities.

L’Ultra 2 dispose également d’une plus grande plage d’altitude. Cela va de 500 mètres sous l’eau à 9 000 mètres au-dessus du sol. Les mises à jour de l’application Depth enregistrent désormais vos sessions. De cette manière, chaque utilisateur pourra les consulter sur la montre ou l’iPhone. Et l’application Oceanic Plus de Huish Outdoors prend désormais en charge la plongée en apnée.

Apple a également augmenté la quantité de matériaux recyclés dans le boîtier. Si l’Apple Watch Ultra originale était constituée de titane vierge, l’Ultra 2 sera constitué de titane recyclé. Par contre, aucun changement en termes d’autonomie de la batterie. Elle reste la même que celle de l’Ultra original, soit 36 heures en utilisation normale et jusqu’à 72 heures en mode basse consommation.