Apple Watch 9 vs Pixel Watch 2 : le règne d’Apple est-il terminé ?

En raison de la domination de l’Apple Watch, les autres montres connectées peuvent avoir du mal à s’imposer sur le marché. Google a tenté de s’imposer avec la Pixel Watch, mais en vain. Cette année, le duel entre l’Apple Watch Series 9 vs la Pixel Watch 2 a plus de poids.

Vu que la nouvelle montre connectée de Google a vraiment réussi à s’imposer. Voici une petite comparaison entre ces deux produits.

Apple Watch 9 vs Pixel Watch 2 : Design et écran

Aucune de ces smartwatches n’apporte de changements significatifs par rapport à sa version précédente.

Des matériaux de construction distincts

La Pixel Watch 2 est proposée dans une taille unique de 41 mm. Sa construction en aluminium la rend légère. Et l’écran à dôme légèrement incurvé ainsi que la plaque arrière en font une smartwatch confortable. Ce qui fait qu’elle est parfaite pour être portée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Malheureusement, les matériaux dont elle est faite ne surpassent pas ceux de l’Apple Watch Series 9. Celle-ci a un boîtier en acier inoxydable avec un écran en verre saphir. Le fait d’aimer ou non le design carré de cette smartwatch appartient à tout un chacun. Mais elle plus appréciable que la Pixel Watch 2 sur de nombreux critères.

Elle est disponible en deux tailles de boîtier, elle est également confortable à porter. Mais c’est surtout une smartwatch avec écran borderless. Comparé à la Pixel Watch 2 dont l’écran est entouré d’une épaisse bordure noire, elle est plus attirante.

L’écran fait la différence

Toutefois, ce sont les capacités de l’écran OLED de l’Apple Watch Series 9 qui surpassent complément celles de la Pixel Watch 2. Ces deux montres ont la même densité de pixels (326). Mais le cadre de 41 mm, de la Series 9 est beaucoup plus grand de 1,9 pouce.

Et en termes de luminosité, la Pixel Watch 2 ne fait pas du tout le poids vs l’Apple Watch Series 9, car sa luminosité maximale est de 1 000 nits. Tandis qu’Apple gifle avec ses 2 000 nits.

Match nul en termes de performance, d’autonomie et de charge

Un processeur puissant fait toujours la différence. C’est lui qui fait la différence entre un appareil rapide et vif et un appareil qui traîne et ne réagit pas. Ces deux montres sont gagnantes à cet égard. Qu’il s’agisse du SiP (System-in-Package) double cœur S9 de l’Apple Watch Series 9 ou du processeur Qualcomm Snapdragon W5 de la Pixel Watch, les performances sont fluides et rapides.

Il en va de même pour l’autonomie de la batterie. Les deux montres durent environ un jour et demi. Puis, elles se rechargent en une heure environ. Ce qui les met à nouveau sur un pied d’égalité. C’est alors un peu surprenant, certes, mais ces deux smartwatch se ressemblent sur ces critères.

Software et fonctionnalités : Apple pulvérise Pixel

En matière de software, des différences sont remarquables. C’est là que la dualité Apple Watch 9 vs Pixel Watch 2 reprend. Leurs systèmes d’exploitation sont différents.

Wear OS 4 sur la Pixel Watch 2 marche bien. Mais des bugs se présentent. Les notifications cessent parfois de fonctionner et la montre redémarre souvent de manière aléatoire. Ce qui est dérangeant. Aussi amélioré que soit Wear OS, il n’est toujours pas comparable à l’excellent WatchOS 10. Le système d’exploitation de l’Apple Watch Series 9 est rapide et fluide.

En ce qui concerne les fonctionnalités, Siri a subi quelques modifications depuis ses débuts et fonctionne très bien sur l’Apple Watch. Tandis que l’assistant Google de la Pixel Watch 2 n’a pas été particulièrement amélioré par rapport aux versions précédentes.

L’Apple Watch dispose également de la fonction Double Tap, qui vous permet de contrôler votre montre par des gestes de la main.

Apple Watch 9 vs Pixel Watch 2 : Sports et suivi de la santé

Ensuite, nous sommes maintenant à un stade de la technologie portable où le suivi se décline désormais en deux types distincts. Il y a le suivi de la condition physique et le suivi de la santé. Et ces appareils ont justement mis l’accent sur ces deux types de suivi.

L’Apple Watch Series 9 et la Pixel 2 vous permettent toutes deux de suivre vos activités sportives (marche, course, natation, cyclisme et bien d’autres sports). Elles vous proposent également un suivi du sommeil, du taux d’oxygénation et du stress. De plus, vous avez une surveillance du cœur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Les deux appareils sont également dotés de fonctions de sécurité impressionnantes. Mais seule l’Apple Watch dispose d’une fonction de détection d’accident de voiture. Ce qui est un grand avantage. Sans compter le fait que toutes ces options fournies par l’Apple Watch sont gratuites.

Du côté de la Pixel Watch 2, ce n’est pas le même procédé. Certes, vous pouvez compter sur Fitbit Premium. Sauf que cette application est payante si vous voulez accéder à toutes les analyses. Cela place malheureusement la Pixel Watch 2 en mauvaise posture. Ce qui suffit à faire pencher la balance en faveur de l’Apple Watch.

Prix et disponibilité

Sinon, parmi tous ces critères, le prix de ces smartwatch peut toujours impacter la décision du client avant un achat. En considérant le fait que la Pixel Watch 2 ne s’associe qu’avec des téléphones Android et l’Apple Watch Series 9 n’est compatible qu’avec les iPhones ; ces deux montres connectées sont vendues à des prix distincts.

La Google Pixel Watch 2 coûte sensiblement moins chère que l’Apple Watch Series 9. Cependant, tout dépend des options que vous décidez de prendre. Il y a la version Wi-Fi et LTE. Ce qui fait varier son prix. Néanmoins, elle reste tout de même moins chère car la montre d’Apple est disponible en 2 tailles, et dispose de matériaux différents. Ce qui fait grandement varier son prix et le rendre assez conséquent.

Apple Watch 9 vs Pixel Watch 2 : Verdict

Au final, la Google Pixel Watch 2 est une énorme amélioration par rapport à la première Pixel Watch. Elle est tout simplement meilleure à tous points de vue. Mais elle ne peut pas rivaliser avec l’Apple Watch Series 9. Ce modèle continue de régner en maître sur le marché des montres connectées.

Qu’il s’agisse du design, du software, du suivi de la condition physique et de la santé, ou même de la sensation de confort, la Series 9 l’emporte haut la main.