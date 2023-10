Vous ne croirez pas à quel point le prix de ce vélo électrique pliable est bas ! 

Ride1Up veut prendre d’assaut le marché du vélo électrique avec le Portola, un modèle pliable à bas prix. En effet, pour moins de 995 dollars, ce vélo pliant est équipé d’un moteur de 750 watts et d’un porte-bagages d’une capacité de charge de 60 kg.

Ride1Up, basée à San Diego, est l’une des rares entreprises à s’être taillé une place de choix dans le domaine du VAE. Son dernier modèle, le vélo électrique pliant Portola, promet de combiner style, fonctionnalité et respect de l’environnement à un prix modique. Il établit une nouvelle norme en matière de transport urbain.

Un vélo électrique pliable équipé d’un moteur de 750 watts

Avec un prix de 995 $ seulement, difficile d’ignorer le rapport qualité-prix que le vélo électrique Portola de Ride1Up offre. L’une des caractéristiques les plus remarquables de ce nouveau venu est son mécanisme de pliage innovant, qui change la donne pour les cyclistes urbains. Ce dernier permet de plier et de déplier le vélo sans effort. D’ailleurs, il rend cet ebike parfait pour naviguer dans les rues encombrées de la ville, passer facilement du vélo aux transports publics et le ranger dans les espaces restreints.

En termes de performances, le Portola dispose d’un moteur électrique de 48 V 750 W caractérisé par plusieurs niveaux d’assistance au pédalage. Cette puissance permet aux cyclistes de franchir en toute confiance les collines de la ville et même les routes de gravier.

Ce vélo électrique comprend une batterie amovible qui se décline en deux versions. La première, de 500 wattheures, a été conçue pour un usage urbain, tandis que la seconde, de 643 wattheures, permet de parcourir de plus longues distances.

Le Portola arbore un design élégant et moderne

Au-delà de ses performances, le Portola tente de cocher les cases de ce que l’on attend d’un vélo électrique urbain. Outre son prix avantageux, ce vélo électrique pliable dispose d’un cadre bas qui permet aux cyclistes de toutes tailles de rouler confortablement. La selle réglable s’adresse aux cyclistes de grande taille, ce qui garantit que chacun puisse en profiter. En outre, ce vélo électrique est équipé de feux intégrés, d’un affichage numérique réactif, de garde-boue et d’une selle passager, tous conçus pour améliorer l’expérience globale du cycliste.

Les caractéristiques techniques du Portola incluent sa disponibilité en trois couleurs : Turquoise, Bleu Indigo et Noir Brillant. Par ailleurs, ce vélo dispose d’une suspension avant et d’un porte-bagages arrière intégré (système connect+), de pneus 20◊3″ et d’un choix de deux options de batterie : 48v 10,4ah et 48v 13,4ah. Le Portola comprend également des freins à disques hydrauliques avec coupure moteur et rotors de 180 mm, ainsi qu’une transmission Shimano Altus à 8 vitesses.