Apple Watch : vers un monopole inquiétant des montres connectées ? Découvrez pourquoi

Il y a quatre ans, la plupart des montres connectées fonctionnaient avec la plupart des téléphones. Mais désormais, le monopole de l'Apple Watch se fait de plus en plus sentir.

Même si les wearables de la marque à la pomme croquée ont toujours été un appareil exclusivement compatible avec l'iPhone. Cela réduit le choix des consommateurs sur le marché. Voici de quoi il retourne.

Un abandon d'iOS progressif par les autres marques

Auparavant, Samsung, Fitbit, Mobvoi et même Amazon fabriquaient des montres connectées et des trackers de fitness compatibles par défaut avec iOS et Android. Tandis que certaines entreprises ont utilisé les premières versions de Wear OS de Google pour construire ces montres connectées. Elles utilisaient alors un système d'exploitation propriétaire comme Tizen.

Mais l'une après l'autre, ces entreprises ont abandonné la prise en charge d'iOS. Par exemple, Amazon a carrément quitté la catégorie des wearables. Et plus récemment, Fossil a annoncé que sa montre Gen 6 serait la dernière smartwatch Wear OS de l'entreprise. Ce qui élimine du marché l'un des moyens les plus abordables d'utiliser Wear OS 3 de Google en tant qu'alternative à l'Apple Watch.

De son côté, Samsung s'est associé à Google pour le développement exclusif de Wear OS. Fitbit n'a sorti qu'un seul wearable multiplateforme l'année dernière, avec le Fitbit Charge 6 aux côtés de la Pixel Watch 2, réservée à Android. Alors que c'est l'ancien champion du développement iOS et Android avant que Google ne rachète la marque. Et la TicWatch Pro 5 de Mobvoi ne fonctionne qu'avec Android après avoir supporté iOS sur les montres précédentes.

Une tendance inquiétante pour le choix du consommateur

A part le monopole de l'Apple Watch, les consommateurs n'ont désormais que peu de choix en matière de montres connectées.

Heureusement, il existe des smartwatch multi plateformes plus abordables. Elles fonctionnent avec leur propre système d'exploitation. Et ses irréductibles acteurs sont sans doute les derniers bastions de l'ancien régime.

Garmin est l'un des plus grands fabricants de montres connectées compatibles avec n'importe quel téléphone. La plupart de ses modèles étant axés sur le suivi de la condition physique. Puis, il y a aussi Amazfit, dont les montres connectées utilisent leur propre système d'exploitation Zepp qui supporte d'être associé à Android et iOS.

En dehors de ces entreprises, il semble de plus en plus que les plus grands fabricants de smartwatch soient également les plus grands fabricants de smartphones. Il en résulte un marché dominé par des montres connectées coûteuses qui perdent leur fonctionnalité si elles ne sont pas associées au bon téléphone.

Le monopole de l'Apple passe par une stratégie bien définie

Le monopole d'Apple est dû au fait que la marque a réussi à convaincre les clients de l'iPhone d'acheter des Apple Watch en leur offrant un accès facile à Siri. Tout comme il est plus simple d'accéder à iMessage et aux fonctions de suivi de la condition physique via cette smartwatch.

Bien qu'un abonnement ne soit pas nécessaire pour utiliser l'Apple Watch, Apple Fitness Plus constitue un argument supplémentaire en intégrant les données d'entraînement de la montre directement dans ses vidéos d'exercice.

Samsung et Google suivent à peu près le même schéma pour leurs gammes Galaxy Watch et Pixel Watch. Les deux entreprises vendent des montres connectées qui offrent des avantages lorsqu'elles sont associées à la plupart des téléphones Android.

Avec autant d'efforts consacrés à l'association exclusive d'un smartphone à une smartwatch, il est normal que les sociétés comme Fossil et TicWatch n'arrivent pas à suivre le mouvement. Et les retards cumulés dans la mise à jour de leurs montres par rapport à ses systèmes d'exploitation constituent un autre problème. Voilà pourquoi Apple et Samsung sont les tenants du marché des montres connectées.