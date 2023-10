L’Apple Watch vous permet d’accéder à l’ensemble de l’App Store directement dans votre main, ce qui vous offre une infinité de choix en termes de jeux. Des quiz amusants comme Trivia Crack aux jeux de cartes classiques comme Snappy Word, l’Apple Watch offre tout ce qu’il faut.

Mais si vous ne savez pas quelle application de jeu installée dans votre montre connectée, voici une liste concise des meilleurs jeux du moment. Avec une grande variété de genres, vous ne manquerez pas de tomber amoureux d’au moins un jeu, mettant ainsi fin à votre ennui dès aujourd’hui !

Pocket Bandit

Le jeu se joue entièrement avec la couronne sur le côté. Dans Pocket Bandit, vous devez courir contre la montre pour déverrouiller différents coffres-forts et voler les objets qu’ils contiennent. Ce n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. C’est un des jeux pour Apple Watch dans lequel vous devez esquiver les mécanismes antivol que vous trouverez sur les différents coffres.

En gros il faut entrer, s’enrichir et sortir. Des mouvements et des processus de réflexion soigneusement chronométrés peuvent mener au succès. Ce qui déclenche des vibrations de la montre lorsque les chiffres sont atteints. Avec plus de 100 niveaux, y compris des éditions limitées, vous devez faire vibrer votre montre connectée comme si votre vie en dépendait, car dans le jeu, c’est le cas.

Trivia Crack

Trivia Crack est aussi l’un des meilleurs jeux pour Apple Watch. Les règles sont simples. Affrontez des adversaires du monde entier en répondant à des questions anecdotiques. Les thèmes abordés vont de l’histoire à la géographie en passant par les arts et la culture. Alors assurez-vous de savoir ce que vous faites. Après chaque victoire, vous recevez des points que vous pouvez échanger contre des personnages exclusifs.

Vous pouvez également défier vos adversaires ou discuter avec vos amis pour voir qui sortira vainqueur. Trivia Crack est un jeu idéal si vous aimez les jeux de société et que vous souhaitez y jouer pour vous amuser et passer le temps.

Chess

Des matchs d’échecs peuvent aussi être joués sur une Apple Watch. C’est là une nouvelle qui devrait réjouir les amateurs de jeux de réflexion ! Ce jeu s’intitule tout simplement Chess. Il est possible de le télécharger gratuitement depuis l’App Store et de l’installer sur votre smartwatch. Et comme son nom l’indique, c’est un jeu où la concentration est de mise.

L’utilisateur d’un modèle récent d’Apple Watch peut même jouer aux échecs sur watchOS 9 contre d’autres joueurs dans le monde entier. L’interface est simple, mais vous disposez d’un tableau de classement qui vous permet de suivre votre score et votre position.

Rules!

Si vous cherchez à tuer le temps, Rules est un jeu de réflexion amusant. Avec des images joyeuses et captivantes, ce jeu vous permet de vous divertir sans rester inactif.

Le jeu commence assez facilement. On vous fournit quelques règles et vous devez passer les niveaux en les gardant en tête. Sauf qu’à chaque niveau, une nouvelle règle est à respecter sans oublier l’ancienne. Vous cumulerez donc les contraintes. Mais c’est là l’un des jeux les plus captivants pour Apple Watch.

Serez-vous capable de surmonter ces difficultés alors que les anciennes règles ne sont montrées que par de petits mots du style « Règle 3 »? Relevez le défi ! C’est là un jeu idéal pour stimuler votre cerveau.

Snappy Word

Pour les personnes qui aiment les mots, Snappy Word vous permettra de ne pas vous ennuyer. Il s’agit d’un jeu très simple. On vous donne une grille de quatre lettres et votre tâche consiste à créer un mot significatif à partir de cette grille. C’est un peu comme jouer au scrabble mais sur le tout petit écran de votre montre connectée.

Sauf qu’il va falloir faire vite pour deviner et ordonner les lettres dans le bon ordre, car ce jeu est chronométré. Il peut par la suite devenir très addictif si vous êtes du genre à former des mots rapidement. Comportant plus de 400 niveaux stimulants, ce jeu ne vous lassera pas de sitôt. Et le niveau de difficulté augmente à chaque niveau.

Jupiter Attack

Si vous avez déjà joué au jeu dénommé Space Invaders, Jupiter Attack possède un gameplay similaire. En tant que pilote, vous avez la noble tâche de repousser une flotte de vaisseaux extraterrestres menaçant d’anéantir la planète.

Les commandes sont simples et vous pouvez utiliser l’écran tactile et la couronne numérique de votre Apple Watch pour déplacer votre vaisseau et vous assurer de vaincre les ennemis avant qu’ils ne vous atteignent. C’est un jeu payant dans l’App Store. Mais il est très amusant d’y jouer.

Lifeline 2

Avant l’arrivée de tous ces nouveaux jeux de mystère/thriller, Lifeline était l’un des jeux les plus populaires. Sorti en 2015, Lifeline s’est constitué une base de joueurs importante sur PC, Android et autres appareils iOS. Aujourd’hui, Lifeline 2 est l’un des jeux payants les plus téléchargés sur les Apple Watch.

Le jeu consiste à envoyer des textos à un astronaute pour lui révéler sa situation. Ses réponses et la progression du jeu dépendent de vos réponses. Alors choisissez judicieusement vos mots.

Avec de meilleurs graphismes, beaucoup de contenu original et aucun achat in-app, c’est un jeu attractif. Mais il ne peut pas être joué uniquement sur l’Apple Watch. Vous devrez d’abord vous connecter à votre iPhone, puis vous devriez commencer à recevoir des messages sur votre montre Apple vous indiquant la marche à suivre.

Jellyfish Tap

Le jeu intitulé Jellyfish Tap est également assez populaire en ce moment, et de nombreux utilisateurs d’Apple Watch y jouent. Dans ce jeu, vous êtes une méduse et vous devez éviter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Le but du jeu est donc d’avancer pour obtenir un meilleur score.

Ce jeu peut sembler facile, mais il se corse très vite. Son thème vibrant et son contrôle très réactif vous rendront accro. Et en peu de temps, ce sera sans doute votre jeu préféré au fil du temps.

Arcadia – Arcade Watch Games

Parmi la liste des payants dans l’App Store, il y a Arcadia. Mais ce n’est pas un jeu comme les autres puisqu’il ne s’agit pas d’un seul jeu. C’est une compilation de 22 jeux d’arcade que vous ne trouverez pas souvent de nos jours. C’est pourquoi, c’est l’un des jeux qu’il est vivement conseillé d’avoir dans votre Apple Watch.

Vous pourrez alors jouer à Snakes ou au Bowling sans encombre. Tout comme vous aurez accès à des jeux comme Galaxy Invaders, Pong, et bien d’autres encore. Et votre smartwatch ne sera pas submergée par d’autres distractions, car c’est un jeu tout en un. Rien de mieux pour ôter un début de dépression ou d’ennui. De plus vous n’y subirez aucune publiciténi aucun temps d’attente.

Ping Pong for Apple Watch

Vous souvenez des tous premiers jeux vidéo inventés dans les années 80 ? Et bien il s’agit d’un simple échange de balle entre deux traits alors les écrans cathodiques n’étaient pas encore très avancés.

Mais maintenant, le jeu de Pong n’a rien à voir avec ce vieux jeu, car vous pouvez y jouer via votre poignet. Ping Pong pour Apple Watch, comme son nom l’indique, est un jeu qui vous permet de taper une balle sur un plan. Les commandes sont simples et gérées par la couronne digitale. Ce qui permet un contrôle impeccable lors d’une partie. Et le jeu est gratuit, ce qui le rend d’autant plus intéressant !

Top 3 des meilleures Apple Watch sur lesquelles jouer à des jeux

Maintenant, vous êtes au courant des jeux qui sont le plus souvent téléchargés sur les montres connectées d’Apple. Mais il est désormais nécessaire de savoir quels modèles peuvent idéalement les supporter.

L’Apple Watch Series 9, la meilleure smartwatch du moment

Avec son nouveau processeur S9, la nouvelle montre connectée conçue par la marque à la pomme croquée a la puissance nécessaire pour faire tourner tous les jeux présents dans l’App Store. De plus, l’espace de stockage de 64 Go de cette smartwatch est immense. Vous pourrez y placer tous les jeux qui vous intéressent. Et, le fait que l’écran de 2000 nits procure assez de lisibilité vous permettra de profiter aisément de vos jeux en pleine journée.

Apple Watch Series 9 GPS, Boîtier en Aluminium Minuit de 45 mm, Bracelet Sport Minuit - S/M POURQUOI L’APPLE WATCH SERIES ...

FONCTIONNALITÉS DE SANTÉ AVANC...

UNE PUISSANTE PARTENAIRE DE SP...

FONCTIONNALITÉS DE SÉCURITÉ IN... 479.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

L’Apple Watch Series 8, une référence

Tout juste derrière la Series 9, la Series 8 est une également une excellente smartwatch dans laquelle installer vos jeux préférés. Elle est solide, étanche et c’est un outil d’une grande précision. C’est un critère important si vous voulez que vos parties de jeu se déroulent bien. Même si son écran n’affiche qu’une luminosité de 1000 nits, c’est tout de même assez puissant afin d’assurer un certain confort visuel au joueur s’il fait une partie en plein soleil.

Apple Watch Series 8 GPS, Boîtier en Aluminium lumière stellaire de 41 mm, Bracelet Sport lumière stellaire - Regular Le capteur de température perm...

Mesurez votre taux d’oxygène s...

Faites un électrocardiogramme ...

Recevez des alertes en cas de ... Non disponible Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

L’Apple Watch SE, une deuxième génération de montre très avancée

Enfin, pour clore ce top 3, le modèle SE de deuxième génération est cité dans ce classement, car cette montre connectée constitue un très bon compris. Etant donné que les Apple Watch sont vendues à des prix relativement élevés, cette petite merveille possède un rapport qualité/prix optimal. Vous pourrez jouer à presque tous les jeux sur cette smartwatch.

Par contre, comme sur tous les modèles d’Apple Watch confondus, il ne faut pas s’attendre à ce que votre batterie tienne le coup au bout de plusieurs heures de jeu. Les montres connectées de cette marque n’ont que 18 heures d’autonomie à pleine puissance. Puis, elles doivent être rechargées.

Apple Watch SE (2ᵉ génération) (GPS, 40mm) Montre connectée - Boîtier en Aluminium Minuit, Bracelet Sport Minuit - Regular. Suivi de la Forme Physique Prenez des appels et répondez ...

Jusqu’à 20 % plus rapide que l...

Des fonctionnalités de sécurit...

Suivez votre activité physique... 279.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites