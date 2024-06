L’Apple Watch renforce son avance sur la santé connectée avec des nouveautés spectaculaires

Il ne reste que quelques jours avant que la grande conférence mondiale des développeurs d'Apple (WWDC 2024) n'ait lieu. Lors de cet événement, des nouveautés sont à prévoir. Mais ce qui est certain, c'est que de nouvelles applications santé concernant l'Apple Watch sont espérées. Seront-elles à la hauteur des attentes du public ?

À cette occasion, l'entreprise devrait annoncer de nouveaux logiciels pour ses produits les plus vendus, notamment l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple TV, la Vision Pro et leur montre connectée phare.

Une mise à jour logicielle concernant l'application Santé de l'Apple Watch

Actuellement, sur le marché des smartwatch de nombreuses annonces sont à prendre en considération. Mais du côté d'Apple, après l'affaire contre Masimo, le public attend que les applications santé de la montre connectée soient de nouveau opérationnelles. Or, lors de la conférence mondiale des développeurs d'Apple (WWDC 2024) la marque à la pomme croquée devrait dévoiler Watch OS 11 pour l'Apple Watch.

Toutefois, ce n'est pas tout. Selon Mark Gurman de Bloomberg, une rumeur circule. Il a été récemment mentionné que l'application Santé de l'Apple Watch bénéficie d'une « gestion améliorée des données relatives à la tension artérielle ». C'est une innovation en prévision de la détection de l'hypertension sur les futures Apple Watch.

La nouvelle fonctionnalité est préparée pour une future Apple Watch. Elle sera sans doute installée dans l'Apple Watch Series 10. Et si le calendrier de la marque ne subira aucun changement, le lancement de cette smartwatch est prévu cet automne. Toutefois, ce qui sera annoncé la semaine prochaine pourrait également être disponible sous une forme ou une autre sur les Apple Watch actuelles, notamment l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2.

Apple Watch, des informations santé plus détaillées et l'IA au centre de l'attention

Outre Watch OS 11, lors de la WWDC, Apple présentera les produits suivants au monde. Il s'agit d' iOS 18, de l'iPadOS 18, de la tv OS 18, le vision OS 2 et son nouvel ordinateur portable mac OS 15. L'un des grands axes de toutes ces mises à jour logicielles devrait être l'IA. De plus, d'autres sujets seront sûrement abordés.

En se concentrant sur les informations rapportées concernant l'application Santé de l'Apple Watch, il s'avère qu'elle adaptera mieux les données. Les femmes pourront suivre leur cycle menstruel plus précisément. Ce qui est pratique si vous êtes enceinte ou que vous prévoyez une grossesse. Et la mise à jour de Watch OS 11 devrait également introduire une interface Siri actualisée. Sans compter que des changements majeurs dans certaines apps clés comme Fitness pourraient être mentionnées.

Au programme, le discours d'ouverture de la WWDC 2024 débutera à 10 heures, heure française, le lundi 10 juin. Et comme pour les événements précédents, cet événement sera diffusé en direct sur diverses plateformes. Mais si vous ne pouvez pas suivre l'événement en direct, vous pourrez toujours vous connecter plus tard, selon votre emploi du temps. Il est évident qu'il sera facile de voir cette conférence sur le web, sur Apple TV, sur la plateforme X et sur YouTube.

