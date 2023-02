Apple Watch aluminium ou acier : quelle version de la montre choisir ?

Vous souhaitez acheter une nouvelle montre connectée ? Vous pensez à celle d’Apple, mais vous ne savez pas si vous devez prendre une Apple Watch aluminium ou acier. Pour faciliter votre choix, nous détaillons pour vous, dans ce billet, toutes les différences qui résident entre ces deux options.

Pour comprendre si une Apple Watch aluminium ou acier vous conviendra le mieux, nous allons détailler étape par étape chacune des spécificités de ces deux options.

La durabilité et la résistance

En termes de durabilité et de résistance, une Apple Watch aluminium ou acier tiendra dans le temps malgré le fait qu’une version en acier sera plus solide. C’est surtout au niveau des rayures et des micro-abrasions que les différences sont notables.

Un boîtier en aluminium aura plus tendance à être moins sujet à ces petits défauts puisqu’elles ont une finition mate. Au contraire, une version en acier a un effet miroir, cela en fait une proie idéale pour de légères rayures.

Si vous n’appréciez pas ce genre de choses, une Apple Watch en aluminium est donc la meilleure option pour vous ! Malgré tout, si vous pratiquez des sports en extérieur ou un sport extrême, la version en acier est plus solide et sera le meilleur compagnon à prendre.

La disponibilité

Selon le modèle de votre choix, l’option du boîtier peut différer. Par exemple, sur l’Apple Watch SE, la seule finition disponible est l’aluminium. Par ailleurs, pour l’Apple Watch Ultra, le boîtier est fait uniquement en titane.

Ainsi, si votre choix se porte sur l’Apple Watch Series 8, qui est la meilleure montre connectée de la marque américaine en termes de rapport qualité/prix, vous pourrez bénéficier d’une Apple Watch aluminium ou acier.

La technologie d’affichage

Sur les précédentes versions, la technologie d’affichage pouvait varier selon la finition du boîtier que vous choisissiez. Sur l’Apple Watch Series 8, c’est toujours le cas. En effet, celle en aluminium dispose d’un écran Ion-X avec un verre renforcé et celle en acier jouit d’un écran en cristal saphir.

Par ailleurs, la taille du boîtier changera également la surface d’affichage. En outre, si vous prenez la version de 41 mm, vous aurez une surface d’affichage de 904 mm². À l’inverse, si vous prenez celle de 45 mm, ce ratio monte à 1 143 mm². L’écran, quant à lui, est toujours Retina OLED TPO toujours activé.

Le poids

Sachez qu’une Apple Watch en acier ou en aluminium n’aura pas le même poids. D’autres facteurs tels que la connectivité influencent cela, mais l’acier est deux fois et demie plus lourd que l’aluminium. Cela joue un rôle prépondérant, ainsi, votre confort au poignet s’en ressentira.

À titre d’exemple, l’Apple Watch Series 8 avec l’option GPS + cellular en version 45 mm ne pèse que 39,1 g contre 51,5 g en acier inoxydable. Pareillement, en 41 mm, elle ne pèse que 32,2 g avec toutes les options en aluminium contre 42,3 g en acier inoxydable.

Les meilleures Apple Watch pour les femmes sont donc les versions en aluminium.

Les bracelets

Sachez que quelle que soit l’option que vous choisissez, que votre Apple Watch soit en acier ou en aluminium, les styles de bracelet sont les mêmes. Sauf pour la version Hermès de l’Apple Watch Series 8 qui bénéficie d’une finition spéciale.

La connectivité

Côté connectivité, les dernières versions d’Apple Watch en aluminium ou en acier disposent des mêmes niveaux de connectivités. Toutefois, vous trouverez la connectique GPS standard ainsi que la connectique GPS + Cellular sur la version en aluminium alors que celle en acier inoxydable vient directement avec toutes les options de connectivité. Toujours est-il, il est bien de rappeler que seule la Series 8 se décline dans ces deux options (aluminium ou acier).

Le style

Une Apple Watch en aluminium ou en acier saura toujours embellir votre poignet. Malgré tout, une version en acier donnera une impression plus luxueuse qu’une autre en aluminium. Pour cause, celle en acier aura un effet poli et brillant qui rappelle le style élégant des montres traditionnelles.

Toujours est-il, un boîtier en aluminium ressort tout aussi bien, mais elle est plus discrète. Si vous préférez donc une option moins remarquable, l’Apple Watch en aluminium est le choix sur lequel vous devriez vous porter.

La finition

Une Apple Watch en acier ou en aluminium n’aura pas non plus les mêmes finitions. En version GPS + Cellular, celle en aluminium est disponible en minuit, lumière stellaire, argent et RED. Si elle est en acier, vous la retrouverez en graphite et en argent et or.

Si vous préférez la version GPS, la seule option disponible est l’aluminium et elle se décline en minuit, lumière stellaire, argent et RED. Pour une version plus premium avec une finition Hermès, vous devrez partir sur l’acier inoxydable qui est en argent et noir sidéral.

La recharge

En termes de recharge, les dernières versions d’Apple Watch en aluminium ou en acier profitent de la même qualité de finition. En outre, vous aurez droit à la recharge magnétique sur chacune de ces versions sans rencontrer de différences majeures entre les produits. De ce côté, vous n’avez donc rien à craindre.

Le prix

Selon la finition de votre choix, une Apple Watch en aluminium ou en acier n’aura pas le même prix. À titre d’exemple, la Series 8 est disponible à partir de 499 € en version GPS aluminium et elle se situe à 899 € avec la finition en acier inoxydable GPS + Cellular.

Votre choix dépendra donc grandement de vos activités puisqu’une Apple Watch aluminium ou acier saura toujours remplir ses fonctions à la perfection.

Apple Watch aluminium ou acier : lequel prendre ?

La réponse à cette question dépend au final de vos besoins. Si vous êtes une personne qui fait particulièrement attention à ses objets, ou que vous souhaitez acquérir votre première Apple Watch, la version en aluminium est un excellent choix.

À l’inverse, si vous pratiquez beaucoup de sports en extérieurs ou que vous appréciez le style plus traditionnel des montres anciennes, la version en acier est le choix le plus pertinent pour vous.

Le top 3 des meilleures Apple Watch

Parmi les meilleures Apple Watch du moment, qu’elles soient destinées à un homme ou une femme, vous retrouverez :

L’Apple Watch Series 8

C’est la meilleure Apple Watch pour les personnes en quête d’une montre connectée complète et puissante. En effet, elle met en avant un superbe design, un grand écran avec une luminosité de 1 000 nits et une belle colorimétrie.

Par ailleurs, elle a droit à toutes les améliorations dont sont dotés ses pairs. Il s’agit par exemple de la dernière puce S8, des fonctions de détection de collision, une sirène d’alarme pour avertir les gens qui passent à proximité en cas de détresse, etc.

L’Apple Watch Ultra

Pour les amoureux d’aventure, l’Apple Watch Ultra est la montre connectée qui vous est destinée. Une finition en titane ainsi qu’un écran en verre saphir protégeront votre montre de tous les aléas possibles que vous rencontrerez lors de vos périples.

S’additionne à cela, le fameux bouton « Action » qui permet de lancer des programmes sportifs en un seul appui. Ou bien encore, la fonction « Precision Start » qui vous permettra de lancer immédiatement votre séance de course sans devoir attendre la fin du compte à rebours.

L’Apple Watch SE

L’Apple Watch SE est la montre connectée idéale pour les nouveaux acquéreurs. En effet, elle profite d’une puce de dernière génération, de fonctionnalités puissantes et abouties. Par ailleurs, sa taille légèrement en dessous de ses consœurs la rend idéale pour les petits poignets.

Pour les femmes ou les enfants, c’est donc un cadeau parfait à offrir. En termes de fonctions, elle n’a pas à pâlir face à ses pairs puisqu’elle jouit de tous les capteurs dont on a besoin au quotidien. Pour les possesseurs de la Series 3 ou des versions précédentes, c’est le choix idéal, surtout lorsque vous souhaitez vous offrir une Apple Watch à moindre prix.

