Siri 2.0 mettra définitivement K.O. les concurrents de l’Apple Watch : voici comment

Certaines personnes utilisent Google Assistant pour organiser leur emploi du temps. D'autres utilisent Alexa pour lancer une liste de lecture musicale. De ce fait, les assistants vocaux sont utiles pour plus d'une action. Mais comment Siri 2.0, la version améliorée de l'IA sur l'Apple Watch avec iOS 18 changera les choses ?

Il est vrai que l'assistant numérique Siri est déjà considéré comme un bon assistant vocal. Vous pouvez effectuer des tâches de base telles que l'envoi de messages et l'identification de chansons avec. Toutefois, les possibilités d'action offertes par cette ancienne version sont limitées. Siri 2.0 apportera un changement significatif à l'utilisation de cette montre connectée.

L'Apple Watch, mieux que le Rabbit R1 grâce à Siri 2.0

Le Rabbit R1 et le Humane AI Pin étaient tous deux des produits super innovants lors de leur sortie. En apparence, ils répondaient au désir de se détacher des téléphones. Pendant un bref moment, il a semblé que l'avenir serait un appareil d'IA de poche. Il aurait été le compagnon idéal à qui vous auriez demandé d'effectuer des tâches, même complexes impliquant plusieurs applications.

Toutefois, ces appareils seront sans doute obsolètes quand Apple intégrera Siri 2.0 à sa Watch. Les projets de la marque en termes d'IA pour iOS 18 sont grands. L'assistant numérique pourrait interagir avec des applications tierces en votre nom et contrôler et naviguer sur votre iPhone ou votre iPad.

De plus, la montre connectée peut déjà se connecter aux réseaux Wi-Fi et cellulaires. Si vous avez le bon modèle, vous pourrez donc laisser votre téléphone à la maison à l'avenir. Votre smartwatch peut avoir accès à toutes vos applications, e-mails et documents. Le seul inconvénient, c'est la taille de son écran par rapport à celle d'un smartphone.

Les différentes améliorations apportées à Siri 2.0

Siri 2.0 pourrait vous permettre de commencer une séance d'entraînement et de régler votre téléphone sur « Ne pas déranger ». Et si Apple Music corrige ses listes de lecture pour l'exercice avec des recommandations d'IA, vous pourriez également obtenir la bande-son parfaite.

De même, lorsque l'Apple Watch Series 9 a fait ses débuts l'année dernière, la technologie contenue dedans était déjà bien avancée. Or, cette mise à jour de l'assistant numérique rendra cette montre connectée encore plus intéressante. Elle est déjà équipée d'un ECG pour surveiller la santé de votre cœur. Ses capteurs suivent votre fréquence cardiaque, votre température, vos pas, votre position et vos mouvements.

Mais comme vous pouvez trouver la plupart de ces éléments dans les meilleurs trackers de fitness, c'est le logiciel qui permet à l'Apple Watch de se démarquer. Siri 2.0 pourra peut-être interpréter vos données. Le logiciel se chargeant des tâches les plus lourdes pour que vous puissiez vaquer à vos occupations. C'est très pratique en plus des fonctions détection des chutes et des accidents, les notifications de fréquence cardiaque et les rappels de bien-être.

Apple est sur le point de donner à Siri une transformation massive de l'IA avec la sortie d'iOS 18. Ce sera lors de la keynote WWDC du lundi 10 juin 2024 que la marque exposera ses nouveaux produits. Cet événement a été grandement attendu par les amateurs de la marque et les fans de wearables portables.

