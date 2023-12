Ce vélo électrique à trois roues se distingue par son design étrange 

Le tricycle a beau être familier, un vélo électrique à trois roues alignées peut paraître tout à fait étrange. Cette idée a été lancée par le fabricant allemand Dolas.

Qu’est-ce qui a trois roues, trois moteurs et des possibilités apparemment infinies ? Le vélo électrique Dolas Defender 250. Il s’agit peut-être d’un vélo à trois roues, mais pas d’un tricycle. Ce vélo ressemble à un patin à roulettes, car il intègre trois roues dans un seul rail. Il ne s’agit là que de l’un des nombreux choix techniques astucieux et parfois étranges que l’on retrouve sur ce vélo électrique allemand.

Ce vélo électrique repose sur trois roues alignées

Le Defender 250 est présenté par ses concepteurs comme « surprenant non seulement par son aspect, mais aussi par des détails atypiques ». En effet, sa configuration particulièrement remarquable marque une rupture avec les conceptions conventionnelles des vélos électriques.

Non seulement il comporte trois roues alignées, à la manière d’un mille-pattes, mais chacune d’entre elles abrite également un moteur dans le moyeu. Certes, les trikes et les vélos électriques à plusieurs moteurs ne manquent pas, mais rien de tel n’avait été vu auparavant.

Pourtant, la législation de l’Union européenne autorise les vélos d’une puissance maximale de 250 watts. Il semble que Dolas ait trouvé une solution en installant 3 moteurs de 250 watts sur chaque roue, ce qui donne une puissance totale de 750 watts. Cette puissance améliorée convient particulièrement aux terrains difficiles et aux charges lourdes, ce qui positionne le vélo électrique comme une option pour des marchés spécifiques tels que les services de livraison et de transport.

Ce vélo cargo électrique dispose d’une batterie d’une capacité de 2 544 Wh, parcourant jusqu’à 180 km

Le Defender peutêtre utilisé pour le transport de marchandises lourdes et pour se déplacer à deux ou bien les deux !

Une version moderne et utilitaire du vélo tandem

D’ailleurs, la plupart des vélos électriques cargo peuvent transporter des passagers ou du matériel à l’arrière, mais pas les deux simultanément. Pourtant, le Defender peut accueillir deux pilotes et a encore de la place pour un panier de chargement à l’arrière. Ce vélo peut transporter jusqu’à 250 kg de charge.

Des éléments tels qu’un second siège, un guidon statique, un porte-bagages arrière, des paniers, etc. peuvent être montés sur le long rail supérieur.

Sans oublier que son nouveau cadre glissant participe au système de suspension en trois parties breveté de l’e-trike. En fait, ce système « surveille et ajuste en permanence la suspension afin d’assurer une qualité de conduite, un confort et une maniabilité optimale ». Côté confort de conduite, ses roues de 20 pouces chaussées de pneus renforcés de 4 pouces de large contribuent à amortir les chocs. Quant au freinage, il repose sur un disque de 203 mm à l’avant et de 180 mm au centre et à l’arrière.

Parmi les autres caractéristiques notables, citons un écran LCD couleur de 4 pouces, un port de charge USB et un phare LED. Ce vélo dont le prix s’élève à 4 650 euros séduira certainement un grand public.