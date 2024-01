[BON PLAN] – Une remise de 250 euros sur la trottinette Bird One 9 pouces blanche

Découvrez la Bird One 9 Pouces, un concentré de technologie et de design dans le monde des trottinettes électriques. Avec son autonomie impressionnante et ses fonctionnalités avancées, cette trottinette redéfinit la mobilité urbaine.

Une promotion à ne pas rater

Bird vous offre une offre promotionnelle exclusive sur le modèle Bird One 9 Pouces. Avec une réduction incroyable de 40%, vous pouvez maintenant posséder cette trottinette de qualité pour seulement 389,40 euros au lieu de 649 euros. Cela vous permet d’économiser 249,60 euros.

Cette offre est encore plus accessible en vous permettant de payer en 4 fois. Cela se fait avec un premier paiement de seulement 106,70 euros, suivi de trois paiements de 97,35 euros.

Garantie et livraison

De plus, pour rendre votre expérience encore plus agréable, on vous offre la livraison à domicile gratuite de la Bird One 9 Pouces.

Mais ce n’est pas tout, on vous accorde également une garantie de 2 ans. Cette garantie vous procurera une tranquillité d’esprit totale quant à la durabilité et la fiabilité de votre nouvel achat. Profitez de la qualité Bird sans souci !

Ce qu’il faut savoir sur la Bird One 9 Pouces

Performances exceptionnelles

La Bird One 9 Pouces est conçue pour vous offrir une expérience de conduite exceptionnelle. Avec une autonomie impressionnante de jusqu’à 40 km, cette trottinette est idéale pour vos déplacements quotidiens.

Le moteur puissant de 300 W garantit des déplacements rapides jusqu’à 25 km/h. De plus, la batterie au lithium-ion de 460 Wh offre une durée de vie remarquable. Et avec un temps de charge standard de seulement 6 heures, vous pouvez rapidement reprendre la route.

Sécurité et confort

Cette trottinette électrique est équipée de nombreuses fonctionnalités pour votre sécurité et votre confort. Elle dispose d’une sonnette pour vous avertir en cas de besoin, d’une béquille intégrée pour un stationnement pratique et de feux stop pour une visibilité accrue sur la route.

Vous pouvez également suivre votre trajet et surveiller l’autonomie de la batterie grâce à l’écran d’affichage intégré.

Connectivité avancée

La Bird One 9 Pouces est dotée de connectivité Bluetooth, ce qui signifie que votre smartphone devient un véritable tableau de bord. Vous pouvez afficher des informations essentielles telles que le kilométrage, la puissance restante et les mises à jour du logiciel directement sur votre téléphone. De plus, le verrouillage moteur numérique et le traceur GPS intégré garantissent la sécurité de votre trottinette.

Conseils et sécurité

La sécurité est une priorité, c’est pourquoi on vous encourage à porter un casque, des genouillères et des coudières lorsque vous conduisez. Soyez visible en portant un gilet rétroréfléchissant et équipez-vous d’un éclairage la nuit. Respectez toujours la réglementation routière et adaptez votre vitesse aux conditions de circulation.