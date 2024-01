[BON PLAN] – Embrassez la mobilité douce avec la trottinette Xiaomi Essential

Conjuguant performance et élégance, la trottinette électrique Xiaomi Essential redéfinit la mobilité urbaine avec style. Ce modèle innovant, signé Xiaomi, est une véritable prouesse technologique qui rend chaque déplacement aussi pratique qu’agréable.

A propos de la trottinette Xiaomi Essential

Légèreté et compacité

Imaginez une trottinette électrique qui se plie en seulement 3 secondes. Cela vous offre une liberté de mouvement inégalée. Grâce à son cadre en aluminium aérospatial, la Xiaomi Essential pèse seulement 12 kg. Cette légèreté vous permet de la transporter aisément. Enfin, dites adieu aux contraintes de transport, et profitez d’une mobilité sans limites.

Performances imbattables : explorez la ville à 20km/h

La Xiaomi Essential n’est pas seulement élégante, elle est également puissante. Avec une autonomie de 20 km et une vitesse maximale de 20 km/h, cette trottinette électrique vous propulse à travers la ville avec aisance. Les roues pneumatiques de 8.5 pouces assurent une conduite stable et confortable, même sur des surfaces variées. Faites l’expérience de la liberté à chaque virage, avec la trottinette électrique Xiaomi Essential.

Écran multifonctions et sécurité optimale

L‘écran multifonctions intuitif vous donne un contrôle total sur votre trajet. Il affiche la vitesse, la batterie restante ainsi que d’autres informations essentielles. Pour votre sécurité, la trottinette Xiaomi Essential est équipée d’un frein à disque E-ABS+. Ce dernier garantit un arrêt en douceur et précis. Roulez en toute confiance tout en sachant que votre sécurité est la priorité.

