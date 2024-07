[PRIME DAY] – Le Dell Inspiron 15 3520 se vend à un prix qui va vous surprendre

Avec une combinaison parfaite de performance avancée et d'engagement durable, l'ordinateur portable Dell Inspiron 15 3520 est plus qu'un simple outil technologique. Idéal pour tous, des professionnels aux étudiants, cet appareil propose non seulement une expérience utilisateur exceptionnelle, mais vient également avec une promotion attrayante.

Découvrez le nec plus ultra de la technologie avec l'ordinateur portable Dell Inspiron 15 3520, désormais disponible à un prix défiant toute concurrence.

Pour une période limitée, bénéficiez d'une réduction exceptionnelle de 12%. Originellement vendu à 684,00 euros, il est actuellement à vous pour seulement 599,00 euros. C'est une occasion à ne pas rater pour s'équiper d'un appareil haute performance tout en respectant l'environnement.

Amazon comprend l'importance de la flexibilité dans les achats modernes. Profitez de la possibilité de payer votre nouveau Dell Inspiron en quatre fois sans frais supplémentaires. De plus, avec le politique de retour de 30 jours, votre satisfaction est garantie. Vous pouvez retourner l'appareil s'il ne répond pas à vos attentes ou s'il présente un défaut.

Les points forts du Dell Inspiron 15 3520

Au cœur de ce portable se trouve le processeur Intel Core i7-1255U, reconnu pour sa fiabilité et sa capacité à gérer aisément des tâches multiples. Que vous soyez un professionnel à la recherche d'efficacité ou un étudiant en quête de rapidité, cet ordinateur vous offre la performance nécessaire pour aller au-delà de vos attentes quotidiennes.

Conception éco-responsable avec un écran spectaculaire

Engagé en faveur de la durabilité, Dell intègre des matériaux durables dans la conception de l'Inspiron 15 3520. Cette démarche éco-responsable réduit l'impact écologique de l'ordinateur portable. De l'emballage recyclable à la promesse d'une fin de cycle responsable, cet ordinateur est un choix idéal pour les consommateurs soucieux de l'environnement.

De plus, profitez d'une expérience visuelle sans pareille avec l'écran FHD de 15,6 pouces. Cet écran offre une clarté exceptionnelle et des couleurs vibrantes grâce à sa technologie de rétroéclairage LED. La bordure fine maximise l'espace d'affichage. Grâce à son design épuré, cet ordinateur est aussi agréable à regarder qu'à utiliser.

Confort et ergonomie

Pensé pour l'usage quotidien, l'Inspiron 15 3520 dispose d'une charnière ergonomique et d'un clavier élargi pour un confort accru lors de longues sessions de travail ou de détente. Grâce à sa webcam HD intégrée, profitez d'appels vidéos fluides et faciles où que vous soyez.

N'attendez plus pour moderniser votre expérience informatique avec cet ordinateur portable, où performance, esthétique et durabilité se rencontrent à un prix imbattable. C'est l'opportunité parfaite de posséder un appareil puissant. Profitez dès maintenant de cette offre limitée et rejoignez la révolution technologique responsable!

Découvrez d'autres offres promotionnelles ici.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.