BON PLAN : Le CYSUM TOP022 jaune, bradé à prix choc!

Vous voulez acquérir un vélo électrique cet été ? « Le » bon plan c'est de se procurer le CYSUM TOP022 jaune grâce à ce bon plan !

Ce moyen de transport peut aller sur tous les terrains. Il combine le plaisir et la commodité d'un vélo traditionnel avec l'assistance électrique. Voici ce qu'il en est.

Le CYSUM TOP022 jaune, un mode de transport pratique

Respectueux de l'environnement, le fait de circuler en vélo est une très bonne initiative. Mais actuellement, la mode c'est le fait de se déplacer en vélo électrique. Toutefois, comme il y a plusieurs modèles sur le marché, il est difficile de choisir.

Heureusement, les bons plans existent et là, le CYSUM TOP022 jaune coûte 1099,00 € au lieu de 1 219,00 € ! C'est une offre en or ! Pour en profiter il suffit de cliquer sur le lien présenté ci-dessus. C'est un superbe VTT. Il est adapté pour tous les schémas de conduite.

Vous pouvez faire des trajets domicile-travail en un rien de temps. Et comme c'est un engin tous terrains, la conduite de loisirs est sa spécialité vu ses roues. Vous avez là de quoi faire de longues distances en montagne et vivre de belles aventures.

Les CYSUM TOP022, un vélo électrique bien connecté

Le CYSUM TOP022 victime de ce bon plan est un vélo électrique équipé d'une batterie au lithium haute capacité amovible de 48V 20Ah. Celle-ci peut facilement être retirée et transportée sur n'importe quelle prise de courant pour le chargement. C'est très pratique.

Sans cela, le vélo peut toujours rouler. Le seul problème c'est simplement que l'écran LCD ne marchera pas. La batterie charge en seulement 5 à 7 heures. Donc c'est un temps d'attente raisonnable.

Ensuite, si vous avez besoin d'être connecté au CYSUM TOP022, l'écran LCD rétroéclairé affiche l'état de la batterie, la vitesse, le kilométrage et le mode du vélo électrique en temps réel. Elles sont faciles à lire même la nuit. Il s'avère également qu'il est possible de limiter la vitesse via l'écran pour respecter les normes européennes de conduite routière.

Un moteur puissant

Pour suivre, ce bon plan vous permettra d'acquérir un vélo électrique de montagne équipé d'un moteur à grande vitesse sans balais avec un couple maximum de 80 N·m. La portée maximale assistée par pédale peut atteindre 100-120km. S'il est souvent difficile de franchir des pentes abruptes, le moteur du CYSUM TOP022 faisant l'objet de ce bon plan peut fournir une forte assistance électrique.

De plus, le volant Shimano à 7 vitesses assure une inertie parfaite. La conduite est ainsi facilitée. Vous pouvez alors passer sur de grandes montées ou faire de longues distances. Aucune pente ne résiste à ce vélo. Et faire face à des vents contraires ne pose pas de problème en grimpant des collines.

Des roues à l'épreuve de tous les terrains

Pour aller en montagne, il est nécessaire d'utiliser de gros pneus de 4,0″sur un VTT. Et le Le vélo électrique CYSUM TOP022 est une référence. Le caoutchouc de ces roues est de haute qualité. Il offre une meilleure résistance à l'usure et une meilleure adhérence. Ces roues sont donc très stables et performantes quand le cycliste emploie ce vélo.

