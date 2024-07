[PRIME DAY] – Plongez dans l’univers de la Formule 1 avec le volant Thrustmaster SF1000

Vivez l'adrénaline de la Formule 1 comme jamais auparavant ! Le Thrustmaster Formula Wheel Add-On Ferrari SF1000 Edition, une réplique parfaite du volant de la légendaire monoplace Ferrari, révolutionne le sim racing. Ce volant vous offre une immersion totale dans le monde du sport automobile. Transformez votre setup gaming grâce à cette promotion exceptionnelle !

Offre spéciale : -7% sur le volant Thrustmaster SF1000

Amateurs de sensations fortes et de réalisme extrême, préparez-vous à vivre une expérience de pilotage inédite ! Ce volant est désormais disponible à un prix exceptionnel. Profitez de la réduction et obtenez ce bijou de technologie pour seulement 277,99 euros au lieu de 299,99 euros. Investissez dans la qualité et le réalisme à moindre coût et élevez votre expérience de simulation au niveau supérieur !

Et pour rendre cette offre encore plus irrésistible, on vous propose la possibilité de payer en 4 fois sans frais. N'attendez plus, embarquez pour l'aventure Formule 1 depuis votre salon ! Profitez dès maintenant sans compromettre vos finances.

Une immersion totale dans l'univers Ferrari

Fruit d'une collaboration de plusieurs décennies entre Thrustmaster et Ferrari, ce volant à l'échelle 1:1 vous transporte directement dans le cockpit d'une Formule 1. Avec ses 25 boutons d'action, dont 11 aux repères iconiques (OIL, RADIO, DRINK), vous aurez l'impression d'être un véritable pilote professionnel. Les 7 encodeurs stratégiquement placés vous permettront d'ajuster vos réglages en course avec une précision chirurgicale.

L'écran LCD IPS de 4,3 pouces est le véritable cœur de cette réplique. Affichant jusqu'à 69 informations essentielles via divers affichages adaptés à chaque jeu, il vous garantit un confort de pilotage optimal. Les 21 LED, dont 15 pour le régime moteur et 6 pour les drapeaux des commissaires, complètent cet ensemble high-tech pour une lisibilité parfaite en toutes circonstances.

Un design conçu pour la performance

Le plastron central en fibre de carbone de 3mm d'épaisseur (21 couches) allie rigidité et légèreté pour un retour de force équilibré. Les poignées en caoutchouc texturé reproduisent fidèlement la prise en main du véritable volant SF1000. Chaque détail a été pensé pour vous faire vivre l'expérience la plus réaliste possible.

Des palettes de vitesse révolutionnaires

Les palettes magnétiques en aluminium intègrent la technologie push-pull, identique à celle du véritable volant SF1000. Leur déclenchement clair et précis vous évitera toute erreur de pilotage, tandis que leur durabilité illimitée vous assurera des heures de jeu sans souci. Pour les plus exigeants, les T-Chrono Paddles (vendues séparément) offrent un temps de réponse inférieur à 5 ms pour des changements de vitesse ultra-rapides.

Compatibilité et flexibilité maximales

Ce volant est compatible avec toutes les bases T-Series de Thrustmaster, il s'adapte à votre configuration existante. Que vous possédiez une base TS-PC, T-GT, TS-XW, TX ou T300, le Formula Wheel Add-On Ferrari SF1000 Edition s'intégrera parfaitement à votre setup.

De plus, la possibilité d'interchanger les palettes arrière principales en fait un volant extrêmement polyvalent, capable de s'adapter à tous les styles de pilotage.

Ne laissez pas passer cette occasion unique de posséder un véritable bijou technologique à prix réduit. Profitez dès maintenant de cette offre exceptionnelle et commandez votre Thrustmaster Formula Wheel Add-On Ferrari SF1000 Edition.

Découvrez d'autres offres promotionnelles ici.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.