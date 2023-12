Assetto Corsa Competizione intègre une plateforme multijoueur

Les amateurs de courses virtuelles sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S peuvent enfin concourir ensemble.

La nouvelle ère du jeu multijoueur

KUNOS Simulazioni et 505 Games offrent une mise à jour majeure gratuite pour Assetto Corsa Competizione, le simulateur de course officiel du GT World Challenge. Désormais, les joueurs sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S peuvent se mesurer les uns aux autres sur la piste, grâce à la fonctionnalité crossplay.

Course virtuelle sans frontières

Que ce soit dans les salons multi-joueurs publics, les courses rapides, les serveurs de compétition ou les ligues privées, les joueurs peuvent profiter d’une expérience de jeu intégrée. Assetto Corsa Competizione affirme son engagement à long terme en offrant des mises à jour régulières, gratuites et payantes. Cela inclut de nouveaux véhicules, circuits et éléments cosmétiques pour enrichir l’expérience des joueurs. La course virtuelle n’a jamais été aussi passionnante et accessible.

Découvrez la vidéo annonçant cette révolution :

Les spécificités des jeux de course multijoueur

Expérience intense en multijoueur

Plongez au cœur de l’action avec les jeux de course multijoueur qui offre une expérience immersive inégalée. Affrontez des pilotes du monde entier, que ce soit sur des circuits emblématiques ou des tracés virtuels spectaculaires. La compétition est acharnée, les dépassements sont stratégiques, et l’adrénaline est à son comble. La communication en temps réel ajoute une dimension sociale. Cela permet aux joueurs de former des équipes, de planifier des stratégies et de partager leurs victoires.

Variation des modes de jeu

Des courses rapides aux ligues privées personnalisées, les jeux de course multijoueur offrent une variété de modes de jeu. Participez à des compétitions endiablées, organisez des événements avec vos amis, ou lancez-vous dans des courses d’endurance épiques. Les options infinies offrent une expérience adaptée à tous les niveaux, des débutants aux pilotes chevronnés. Que vous aspiriez à la compétition sérieuse ou à des moments décontractés entre amis, les jeux de course multijoueur apportent une dynamique unique à chaque virage.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.