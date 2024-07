[PRIME DAY] – Dell XPS 13 9340 : des performances de rêve à prix réduit

Plongez dans un monde de productivité et de style avec le Dell XPS 13 9340. Ce bijou technologique combine des performances de pointe, une conception élégante et une portabilité ultime. Tout cela fait de lui le compagnon idéal pour toutes vos tâches quotidiennes.

Profitez d'une offre irrésistible avec une remise de 250 euros sur le Dell XPS 13 9340. Initialement proposé à 1549 euros, ce modèle est maintenant disponible à seulement 1299 euros, soit une réduction de 16%. Ne manquez pas cette opportunité pour acquérir un ordinateur portable de haute qualité à un prix imbattable.

La flexibilité financière est essentielle. Avec la possibilité de régler votre achat en 24 fois grâce à une option crédit, il est plus facile de gérer le budget tout en profitant immédiatement de ce nouvel appareil.

En plus de la réduction, le Dell XPS 13 9340 est couvert par une garantie constructeur de 2 ans afin de vous offrir une tranquillité d'esprit supplémentaire. En cas d'insatisfaction ou si le produit est défectueux, il peut être retourné sous 30 jours suivant la livraison pour un remboursement complet ou un remplacement. Passé ce délai, une assistance est disponible durant toute la période de garantie.

Les performances inégalées du Dell XPS 13 9340

Doté des processeurs Intel Evo Core Ultra, cet ordinateur portable garantit des performances rapides et fluides. Grâce à son moteur dédié, il exploite pleinement le potentiel de l'IA pour vous permettre de pratiquer le multitâche sans effort.

Le Dell XPS 13 9340 est également équipé d'une carte graphique Intel Arc, de 16 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go et fonctionne sous Windows 11 Home. Que ce soit pour le travail ou le divertissement, il répondra à toutes les exigences.

Design élégant et durable

Le Dell XPS 13 9340 se distingue par sa conception moderne et élégante. Fabriqué en aluminium usiné (CNC) et doté de verre Gorilla Glass 3, il est à la fois léger et robuste. Son coloris Platinum et ses finitions minimalistes ajoutent une touche de sophistication à votre quotidien. En somme, c'est une alliance entre beauté et fonctionnalité.

Intérieur innovant et pratique

L'intérieur du Dell XPS 13 9340 est conçu pour une utilisation facile et intuitive. Alterner les tâches avec fluidité grâce à un agencement épuré et harmonieux. Son clavier confortable, avec des touches plus larges et agréables au toucher, facilite la saisie pour une efficacité accrue. De plus, la ligne de fonctions tactile permet de basculer facilement entre les touches multimédias et de fonction.

Clavier confortable et ergonomique

Le clavier rétroéclairé français offre un confort de saisie inégalé. Les touches sont plus larges, plus profondes et espacées de manière optimale pour une saisie plus rapide et plus précise. Que ce soit pour travailler tard dans la nuit ou dans des environnements peu éclairés, ce clavier assure une expérience utilisateur optimale.

Ne manquez pas cette occasion de se procurer le Dell XPS 13 9340 à un prix exceptionnel. Avec une remise de 250 euros, des options de paiement flexibles, une garantie constructeur de 2 ans et une politique de retour avantageuse, cet ordinateur portable est un investissement sûr et judicieux.

Profitez dès maintenant de ses performances inégalées, de son design élégant et de son confort d'utilisation pour améliorer votre productivité et votre quotidien.

