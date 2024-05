L’ordinateur du futur est là, fin, intelligent et performant

ASUS a marqué un tournant dans l'histoire de l'informatique personnelle avec le lancement du Vivobook S15, le premier Copilot+ PC de la marque. Ce PC est alimenté par IA sous Windows 11. Il allie performance, design et connectivité exceptionnelle. Avec son processeur Snapdragon X Elite et son design ultraléger, il redéfinit ce que l'informatique personnelle peut offrir.

Le ASUS Vivobook S15 offre une expérience utilisateur optimisée grâce à son partenariat avec Microsoft et Qualcomm. Equipé du processeur Snapdragon X Elite, ce PC promet une performance IA inégalée, capable de gérer des applications sophistiquées et d'améliorer considérablement l'efficacité du travail et des loisirs.

L'ASUS Vivobook S15 sous les projecteurs

Non seulement puissant, le Vivobook S15 se distingue par son design ultrafin de seulement 14,7 mm d'épaisseur et un poids de 1,42 kg. Il réinvente la mobilité avec une élégance raffinée. Sa portabilité sans précédent rend chaque interaction plus agréable, idéale pour les professionnels en déplacement ou les étudiants.

Connectivité et multimédia avancées

Ce PC ne lésine pas sur les options de connectivité, avec des ports USB4 pour des transferts de données ultra-rapides et une connectivité WiFi 7 pour des vitesses fulgurantes. L'expérience multimédia est également à la hauteur, avec un écran OLED 3K et un système audio Harman Kardon qui garantissent une qualité visuelle et sonore exceptionnelle.

Une batterie qui tient la route

Avec une autonomie de 18 heures, le ASUS Vivobook S15 est conçu pour les longues journées sans accès à une prise de courant. Ce qui le rend parfait pour les professionnels en déplacement constant ou les étudiants qui passent de longues heures en bibliothèque.

Cette endurance remarquable est soutenue par une technologie de charge rapide, qui assure une recharge efficace et rapide. En outre, la fonction ASUS USB-C Easy Charge permet de charger l'appareil avec une large gamme de chargeurs standard.

Disponibilité et perspectives

Le ASUS Vivobook S15 sera disponible en France à partir de mi-juin pour un prix débutant à 1 299 euros. Ce lancement est un pas de géant vers une nouvelle ère d'ordinateurs personnels, où la technologie IA devient centrale dans nos interactions quotidiennes avec la technologie. Cet appareil haut de gamme est également disponible dans les magasins partenaires d'ASUS et sur l'ASUS Store.

En somme, l'arrivée du ASUS Vivobook S15 illustre l'engagement continu d'ASUS à pousser les limites de l'innovation technologique. Avec ses partenaires stratégiques, ASUS promet de transformer notre manière de travailler et de nous divertir.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction

