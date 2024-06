Test de Submagic : notre avis sur cet outil de générateur de sous-titres !

Avec notre test de Submagic, vous aurez une vision complète des capacités de cet outil IA pour la création de sous-titres. Nous allons décortiquer pour vous les atouts et spécificités de cet intriguant logiciel.

L'utilisation d'outils IA est une solution indispensable pour tous ceux qui cherchent à ajouter des sous-titres à leurs vidéos de manière rapide et professionnelle. Voilà pourquoi nous effectuons ce test détaillé de Submagic, un outil aussi simple qu'efficace.

Caractéristiques techniques

Marque : Submagic

Submagic Fonctionnalités : Génération de sous-titre via l'IA

Génération de sous-titre via l'IA Nombres de langues : 45+

45+ Cibles : Vidéastes, créateurs de contenus sur les réseaux sociaux,

Vidéastes, créateurs de contenus sur les réseaux sociaux, Prix : 14€/mois ; 34€/mois ; 90 €/mois

Test de Submagic : présentation du modèle

Dans l'élaboration de vidéos sur les réseaux sociaux et de manière plus générale sur le web, il est intéressant de placer des sous-titres pour que les internautes puissent mieux suivre.

C'est dans cette optique qu'est née Submagic, se positionnant comme une solution de pointe dans l'univers du sous-titrage vidéo dans le monde numérique. Plus exactement, il s'agit d'un outil capable de générer et d'éditer des sous-titres avec précision en utilisant les capacités de l'Intelligence Artificielle.

S'il n'est pas le seul modèle présent sur le marché numérique, Submagic se distingue entre autres par une grande facilité d'utilisation. Ainsi, cela permet ainsi aux personnes sans expérience préalable de le maîtriser. Il promet une amélioration globale de votre contenu avec des qualités de sous-titres au top.

Le test de Submagic que nous avons effectué avait pour but de voir si ses fonctionnalités sont à la hauteur de ses promesses.

Quelles sont les fonctionnalités de Submagic ?

Avec le sous-titrage comme fonctionnalité principale, vous vous dites sûrement que Submagic est limité en termes de capacité.

Détrompez-vous car l'outil vous proposer bien qu'un simple système de génération de sous-titre

Création de sous-titres optimisée

Le sous-titrage étant sa fonctionnalité principale, nous avons effectué un test sur l'efficacité de ce processus de création.

L'expérience a été une réussite, puisque Submagic propose une fonctionnalité de création de sous-titres se basant sur des algorithmes de reconnaissances vocales très poussés. Le résultat est à la hauteur des promesses, puisque la qualité et la fidélité de transcription font clairement partie des meilleures sur le marché. De plus, l'outil dispose d'une fonctionnalité qui ajoute des emoji autres effets sur les sous-titres. Un excellent moyen de créer de l'émotion et de captiver encore plus l'attention de vos visionneurs.

Avec plus de 48 langues différentes, vous avez l'embarras du choix. À savoir que la fonctionnalité de synchronisation automatique ajuste les sous-titres de votre vidéo. Pas besoin de vous démener pour placer les sous-titres au bon moment, l'Intelligence Artificielle de Submagic le fait pour vous.

Personnalisation de sous-titre

Si le style de base des sous-titres générés par Submagic ne vous plaît, vous avez toujours la possibilité d'effectuer des modifications.

Vous pouvez changer plusieurs éléments comme la couleur des sous-titres, les emojis, mais également d'autres aspects comme le timing et la transition. Tout est fait pour vous donner libre-choix dans l'édition. Pour vous aider, Submagic met au moins plusieurs modèles préétablis de sous-titres que vous pouvez modifier par la suite. À vous également la possibilité d'ajouter en plus des effets sonores qui viennent renforcer l'impact des sous-titres mis en place.

Test de Submagic : les différents tarifs

L'outil Submagic est disponible en trois formules payantes, avec à la clé des fonctionnalités relativement différentes.

Le premier tarif à 14 €/mois vous propose des fonctionnalités assez limitées, soit 20 vidéos modifiables par mois. Il s'agit de l'utilisation de base, mais est largement satisfaisant pour les créateurs de contenus qui débutent. Plus intéressant, le tarif à 34 €/mois vous offre une utilisation illimitée de la génération de sous-titres, mais aussi l'accès à 5 modèles préconçus. De quoi vous permettre de commencer dans les meilleures conditions. La troisième et dernière formule à 90€ vous propose la totale, soit l'ensemble des outils disponibles sur Submagic. Pas de limites de vidéos et tous les modèles disponibles.

Si vous hésitez, vous pourrez effectuer un test gratuit depuis la plateforme. Choisissez une de vos vidéos et générez-y un sous-titre de qualité.

Les étapes clés du fonctionnement de Submagic

Submagic n'a qu'une fonctionnalité principale, celle de proposer des sous-titres percutants pour vos contenus vidéos.

Cela n'en fait pas pourtant un logiciel simpliste, loin de là. Voici toutes les étapes à suivre afin d'utiliser efficacement l'outil.

Processus d'importation

La première étape consiste à importer la vidéo en question.

Il vous faudra donc télécharger votre vidéo, de préférence à un format 9 :16 pour une efficacité totale. Il ne faut pas non plus que la taille excède les 50 Mo. Si c'est le cas, vous aurez avant tout à compresser la vidéo.

Après cette étape, il ne vous reste plus qu'à l'importer sur l'option adaptée de la plateforme et passer à l'étape de configuration.

Configuration des paramètres

Si vous avez importé efficacement votre vidéo, Submagic va générer une version de base de sous-titre pour votre contenu.

Cela se fait en quelques minutes, même pour les plus lourds. Si vous remarquez une erreur, veillez à bien vous assurer que la vidéo est utilisable, qu'elle ne dépasse pas la limite de taille ou qu'elle ne soit pas endommagée.

Une fois cette étape terminée, vous passerez à la dernière et plus importante phase, à savoir les réglages.

Configuration des sous-titres

Si la version générée par Submagic vous suffit, tant mieux. Dans le cas où vous souhaitez modifier quelques points, c'est le moment idéal.

Des options de modifications vont s'afficher pour vous permettre de corriger les sous-titres si besoin. À côté de cette partie correction, vous pouvez également personnaliser le style d'affichage des sous-titres, en allant des émojis, de la couleur, mais également du mode d'affichage.

Si vous êtes un créateur de contenus sur les réseaux sociaux, vous savez à quel point le choix du design des sous-titres est d'une importance capitale.

Test de Submagic : les atouts de Submagic ?

Le test de Submagic nous l'a confirmé, il s'agit bien plus que d'un simple outil complémentaire pour vos vidéos.

Vous avez ici un logiciel qui vous permet d'avoir plus de visibilités et de toucher un public plus large, et ce, sans presque aucun effort en plus. Voici les différents atouts de taille de Submagic.

Utilisation rapide

Que ce soit l'interface, les options de réglages, le processus de génération de sous-titre, tout est fait pour vous faciliter le travail et vous faire gagner du temps.

La synchronisation automatique y est également pour beaucoup, puisque vous n'avez pas à modifier le timing, même si cela reste possible. Très pratique, une bonne utilisation de cet outil, c'est des minutes, voire même des heures de gagnées.

Son accessibilité en fait également l'outil adéquat pour les débutants. En effet, si vous venez tout juste de tester l'outil, il ne vous faudra qu'un court moment pour le maîtriser intégralement.

Système personnalisable

Submagic profite d'une grande flexibilité en ce qui concerne les personnalisations de sous-titres.

Vous pouvez ajuster librement la police de caractère, leurs positions afin que tout s'accorde à votre vision et à l'esthétique de votre vidéo. Cette fonctionnalité de personnalisation permet de maintenir une certaine cohérence visuelle entre le contenu vidéo que vous présentez et le design des sous-titres qui s'y ajoutent.

À vous donc de choisir selon vos besoins, d'autant plus que l'outil prévoit différentes optimisations de manière assez régulière. Il est donc tout à fait probable d'avoir plus de possibilités de personnalisation à l'avenir.

À qui s'adresse cet outil ?

Si vous êtes un créateur de contenus vidéos, comme un Tiktoker, un Youtuber, Submagic est l'outil adapté.

Vous pourrez ainsi gagner un temps fou tout en touchant un public plus large. À savoir que cet outil vous permet également de vous adresser aux sourds et malentendants avec des sous-titres clairs. Si les créateurs de contenus sont les cibles principales, Submagic est aussi intéressant à tous ceux qui souhaitent mieux promouvoir leurs vidéos sur des sites web. Ainsi, une entreprise peut parfaitement utiliser cet outil pour proposer un bref résumé sur la page d'accueil de son site, une manière ludique et plus intéressante d'attirer les clients.

Avec une interface aussi intuitive, les débutants n'auront également aucun mal à utiliser cette plateforme. Cela est fait exprès, car Submagic a pour mission d'être un outil très accessible.

Submagic Le meilleur générateur de sous-titres Voir l'offre Verdict Submagic se révèle être un outil incontournable pour la création et l'édition de sous-titres. Grâce à ses fonctionnalités avancées comme la création automatique de sous-titres, la synchronisation précise et le support multilingue, il facilite au maximum le processus de sous-titrage. Ses options de personnalisation en font un choix idéal pour les créateurs de vidéos de tous horizons. Que vous soyez YouTuber, formateur ou amateur, cet outil vous permet de produire des vidéos accessibles et de qualité professionnelle Après un test captivant de Submagic, nous pouvons le dire, il s'agit d'un atout de premier choix pour optimiser vos vidéos. On aime Sous-titres de qualité

Facile à utiliser

Modèles variés

Large option de personnalisation On aime moins Taille limitée des vidéos

Ne convient aux vidéos format long

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.