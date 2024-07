[PRIME DAY] – La Garmin Fenix 7X Solar à un prix jamais vu !

La montre GPS multisports connectée Garmin Fenix 7X Solar est l'outil ultime pour les athlètes et les aventuriers. Cette montre combine des fonctionnalités avancées avec une robustesse inégalée.

Actuellement, bénéficiez d'une réduction exceptionnelle de 7% sur la Garmin Fenix 7X Solar. Son prix actuel est de 429,99 euros, comparé au prix récent de 462,71 euros. Cela représente une économie de 32,72 euros sur cette montre haute performance.

Pour rendre cet achat encore plus accessible, il est possible de payer en quatre fois sans frais. Profitez dès maintenant de ce bijou technologique de Garmin sans compromettre votre budget. Faites-vous plaisir en toute tranquillité!

La Garmin Fenix 7X Solar : un choix incontournable !

La Fenix 7X Solar propose une nouvelle interface utilisateur avec écran tactile et cinq boutons. Cette combinaison garantit une expérience simplifiée et intuitive, que ce soit en pleine activité sportive ou en train de naviguer dans les menus. L'écran tactile de 1,4 pouces offre une clarté exceptionnelle.

Grâce à la technologie de verre solaire Power Sapphire, la montre offre une autonomie prolongée de plus de 300%. Cette innovation permet de rester connecté et performant plus longtemps, sans se soucier de recharger fréquemment la montre. En outre, c'est idéale pour les expéditions prolongées et les entraînements intensifs.

Cartographie et navigation avancées

La Fenix 7X Solar est équipée de cartographie multi-continent avec des fonctions de navigation précises. Que ce soit en randonnée, en course ou en voyage, cette montre guide avec une précision inégalée grâce à son positionnement satellitaire multi-bandes. De plus, elle offre des fonctionnalités de musique et de paiement sans contact pour une polyvalence maximale.

Fonctions innovantes pour les sportifs

Cette montre intègre de nouvelles fonctions telles que l'endurance en temps réel Stamina, la détection course/marche et une lampe de poche LED exclusive à la version 7X. Ces outils avancés aident à optimiser les performances et à rester en sécurité, quelles que soient les conditions. La précision de la localisation GPS est inégalée. De ce fait, cette montre connectée offre une fiabilité sans faille.

Découvrez d'autres offres promotionnelles ici.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn