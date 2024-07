[PRIME DAY] – Promo de folie sur le CMF Phone 1, impossible de manquer ça !

Le CMF Phone 1 est la dernière innovation en matière de smartphones. Il allie puissance, performance et design élégant. Avec ses fonctionnalités avancées et son système d'exploitation unique, il redéfinit ce que vous attendez d'un téléphone mobile.

Profitez dès maintenant d'une remise exceptionnelle de 39 euros sur le CMF Phone 1. Son prix actuel est de 199,99 euros, soit une réduction de 16% par rapport au prix conseillé de 239 euros. Ne laissez pas passer cette opportunité unique !

Pour rendre cette offre encore plus accessible, on vous propose la possibilité de payer en 4 fois sans frais. Ainsi, vous pouvez étaler votre dépense et profiter immédiatement de toutes les fonctionnalités impressionnantes du CMF Phone 1.

Pourquoi choisir le Le CMF Phone 1 ?

Équipé du processeur MediaTek Dimensity 7300 5G avec processus 4 nm, le CMF Phone 1 garantit une efficacité de pointe. Sa capacité RAM peut atteindre jusqu'à 16 GB grâce au RAM Booster. Ce dernier permet de garder plus d'applications ouvertes en arrière-plan, même lorsque la RAM native est pleine. Vous bénéficiez ainsi d'une expérience utilisateur fluide et réactive.

Batterie longue durée

La batterie de 5000 mAh du CMF Phone 1 vous offre une autonomie impressionnante allant jusqu'à deux jours avec une seule charge. Et grâce à la charge rapide 33 W, votre téléphone atteint 50 % de charge en seulement 20 minutes. En plus, la technologie Battery Health prolonge la durée de vie de votre batterie grâce à des modes de charge intelligents et personnalisés.

Photographie d'exception

Capturez chaque instant avec une clarté et une précision incomparables grâce à l'appareil photo arrière Sony 50 MP. Doté d'un capteur de portrait dédié, d'une ouverture f/1.8 et d'un champ de vision de 79°, il donne vie à vos sujets. L'appareil photo frontal de 16 MP exploite les meilleurs algorithmes de photographie pour des selfies éclatants.

Affichage et expérience utilisateur inégalés

L'écran Super AMOLED de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une luminosité de crête de 2 000 nits, offre une qualité d'image éblouissante. Avec le HDR 10+ et le Nothing OS 2.6 basé sur Android 14, vous profitez d'une interface utilisateur fluide et sans bloatware, avec 2 ans de mises à jour Android majeures et 3 ans de mises à jour de sécurité.

Le CMF Phone 1 propose également une intégration unique de ChatGPT. Cela vous permet de demander, écouter et apprendre directement depuis votre téléphone. Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur le téléphone et les appareils Nothing compatibles.

Ne manquez pas cette offre exceptionnelle et découvrez dès maintenant le CMF Phone 1, le smartphone qui redéfinit vos attentes. Profitez de cette promotion et des nombreuses facilités de paiement pour vous offrir ce bijou technologique.

Découvrez d'autres offres promotionnelles ici.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn