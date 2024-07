[PRIME DAY] – Dites adieu aux poils indésirables avec le Philips Lumea Série 9900

Offrez-vous une révolution en épilation avec le Philips Lumea Série 9900, style BRI951/00, maintenant à prix réduit. Cet épilateur de pointe utilise la technologie SenseIQ et des fonctionnalités SkinAI pour une expérience sur mesure. Profitez de cette offre exclusive pour une peau lisse et sans souci.

Une peau douce et glabre à vie ? La réponse est OUI et à prix réduit !

Adieu les salons de beauté et bonjour à une peau parfaitement lisse depuis le confort de votre foyer! Philips Lumea Série 9900, l'épilateur à lumière pulsée de dernière génération, est votre nouveau partenaire beauté.

Actuellement proposé à seulement 479,99 euros, réduit de son prix habituel de 649,99 euros. Une réduction de 26% pour embrasser la méthode d'épilation la plus avancée et profiter d'une peau lisse plus longtemps.

De plus, avec la possibilité de paiement en quatre fois, c'est le moment parfait pour investir dans une solution d'épilation de longue durée qui révolutionnera votre routine de beauté. Ne manquez pas cette opportunité unique.

Tirez parti des caractéristiques avancées du Philips Lumea 9900

Le Philips Lumea Série 9900 est équipé de la technologie SenseIQ et de fonctionnalités SkinAI. Redécouvrez le plaisir d'une peau douce et soyeuse au toucher en l'utilisant. Les quatre embouts intelligents s'adaptent aux différentes zones du corps, y compris le visage, le maillot et les aisselles. Gagnez du temps et de l'efficacité en traitant rapidement les grandes zones avec le mode sans fil.

Résultats impressionnants et durables

Imaginez ne pas avoir à vous soucier de la repousse des poils pendant 12 mois, avec une réduction allant jusqu'à 92% de la pilosité en seulement trois séances. L'épilateur Philips Lumea fait de ce rêve une réalité.

De plus, l'application Lumea IPL vous aide à suivre vos progrès et à optimiser votre traitement grâce à des conseils personnalisés et des rappels de séance.

Sécurité et confort accrus

L'engagement de Philips envers la sécurité et le confort est évident avec les capteurs de contact intégrés. Ces derniers assurent que les impulsions lumineuses ne sont déclenchées que lorsqu'un contact total avec la peau est établi. Le capteur SmartSkin analyse votre carnation pour ajuster automatiquement l'intensité lumineuse. Grâce à cet ajustement automatique, vous profitez d'une expérience d'épilation sur mesure et sans risque.

Adoptez l'épilateur Philips Lumea Série 9900 et rejoignez des milliers de femmes satisfaites qui ont dit adieu aux méthodes traditionnelles d'épilation. Avec plus de 20 ans de recherche et de développement derrière cette technologie avancée, Philips vous garantit une épilation efficace et tout en douceur, validée par les experts et aimée à travers le monde. Profitez de cette offre exceptionnelle aujourd'hui et vivez l'expérience d'une peau lisse, belle et sans tracas.

