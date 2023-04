Comparatif des meilleurs épilateurs à lumière pulsée

Après avoir testé plusieurs épilateurs à lumière pulsée, nous avons établi le comparatif et le guide d’achat ci-après. Nous allons également vous expliquer les conditions d’utilisation de ce genre d’appareil.

La technologie de la lumière pulsée intense, parfois appelée « épilation au laser » (à tort), est basée sur l’application de pulsations lumineuses sur la peau. Il s’agit d’une technique d’épilation très efficace qui arrête la repousse des poils seulement après quelques séances. La lumière agit directement sur les racines. Avant de découvrir les meilleurs épilateurs à lumière pulsée sur le marché, vous devez connaître leurs principaux avantages et leurs différences avec l’épilation au laser.

Quels sont les avantages des épilateurs à lumière pulsée ?

D’abord, les épilateurs à lumière pulsée permettent d’obtenir des résultats satisfaisants en un très peu de temps. Certes, l’épilation n’est pas instantanée, mais elle reste assez rapide et efficace. En plus, il s’agit d’une méthode douce et indolore, car elle ne consiste pas à arracher ni à couper les poils. Enfin, ces derniers mettent beaucoup plus de temps à repousser et sont plus fins. Autrement dit, les épilateurs à lumière pulsée font preuve d’une grande efficacité, surtout sur le long terme. Vous aurez de moins en moins besoin d’eux, au fur et à mesure que vous l’utilisez.

Quelles différences avec l’épilation au laser ?

L’épilation à lumière pulsée (ou IPL) et l’épilation au laser sont deux méthodes utilisant de la lumière pour cibler les follicules pileux et empêcher la repousse des poils. Malgré cette similitude, elles diffèrent dans leur mode de fonctionnement. En effet, l’IPL libère de la lumière de plusieurs longueurs d’onde différentes, tandis que le laser ne libère qu’une seule longueur d’onde de lumière. De plus, la lumière de l’IPL est plus dispersée et moins concentrée que celle d’un laser. Néanmoins, les deux méthodes pénètrent toutes deux dans la deuxième couche de la peau (le derme) sans endommager l’épiderme.

Quels sont les meilleurs épilateurs à lumière pulsée sur le marché ?

Six épilateurs à lumière pulsée se distinguent par leur haute performance sur le marché. Il s’agit de Philips Lumea IPL 9000, de Braun Silk Expert Pro 5, de Sensica Sensilight Pro, de Philips Lumea IPL 8000, de SmoothSkin pure fit IPL hair-removal device et de JOVS Venus Pro.

Philips Lumea IPL 9000

Le Philips Lumea IPL 9000 est considéré comme le meilleur modèle en général, bien qu’il soit plus cher que les autres. Il est livré avec une gamme de têtes détachables pour le visage et le corps. Cet appareil peut être utilisé en mode sans fil ou avec fil. Il dispose également d’un capteur de teint de peau pour faciliter le processus d’épilation.

Braun Silk Expert Pro 5

Le Braun Silk Expert Pro 5 est considéré comme le meilleur modèle filaire. Il est livré avec un rasoir Gillette Venus pour préparer la peau avant l’épilation. Aussi, il est équipé d’une tête de précision pour atteindre les zones difficiles. Cet épilateur à lumière pulsée est également facile à utiliser et efficace.

Sensica Sensilight Pro

Le Sensica Sensilight Pro est considéré comme le meilleur modèle sans fil. Il dispose d’une fonction de détection de teint de peau et de six réglages d’énergie différents. De même, il possède deux têtes interchangeables pour une utilisation sur différentes parties du corps. Bien qu’il soit plus grand que les autres modèles testés, il est facile à utiliser et efficace pour l’épilation.

Philips Lumea IPL 8000

Le Philips Lumea IPL 8000 est équipé de quatre têtes détachables pour une épilation précise sur différentes zones du corps. Il dispose également d’un capteur SmartSkin pour détecter la tonalité de la peau et ajuster la configuration de la lumière de manière optimale. Cependant, il a seulement 250 000 flashs et peut sembler plus chaud que d’autres épilateurs à lumière pulsée.

SmoothSkin pure fit IPL hair-removal device

Le SmoothSkin pure fit IPL hair-removal device a un design élégant et compact. Il dispose de 10 réglages de puissance pour une épilation rapide. Il n’a pas de têtes détachables, mais il est livré avec une pièce jointe de précision. De plus, il est doté d’un capteur de peau pour vérifier l’état du dispositif. Avec cet appareil, trois modes différents sont accessibles pour les peaux sensibles ou les débutants.

JOVS Venus Pro

JOVS Venus Pro est un appareil de rajeunissement de la peau qui est également un épilateur à lumière pulsée. Il dispose d’une pièce jointe LED pour cibler les signes de vieillissement comme les rides et les taches sombres. Il possède également la technologie ICE pour aider à refroidir la peau, réduisant ainsi la douleur. Sa tête rotative permet d’atteindre toutes les parties du corps. Alimenté par secteur, ce modèle dispose de six intensités lumineuses, de plus de 500 000 flashs. Il est livré avec six têtes de fixation.