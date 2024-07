[PRIME DAY] – Économisez gros sur l’imprimante tout-en-un HP OfficeJet 8132e !

Renforcez votre efficacité au bureau avec l'HP OfficeJet Pro 8132e, actuellement en promotion. Cette imprimante de haute qualité combine des fonctionnalités avancées, une connectivité étendue et un mode silencieux optimal. Profitez de cette offre pour optimiser vos tâches quotidiennes.

En cette période de télétravail et de besoin accru de solutions d'impression fiables et performantes, l'HP OfficeJet Pro 8132e se présente comme l'allié parfait pour votre bureau à domicile.

Avec une réduction exceptionnelle de 8%, cette imprimante n'attend que vous pour booster votre productivité. Disponible désormais à seulement 123,00 euros au lieu de 133,00 euros, c'est le moment idéal pour investir dans la qualité et la performance.

Profitez d'une flexibilité de paiement et échelonnez votre achat sur 4 mois, sans frais supplémentaires. Essayez l'imprimante HP OfficeJet Pro 8132e en toute sérénité.

Si elle ne répond pas à vos attentes, vous pouvez la retourner facilement dans le mois suivant la livraison et obtenir un remboursement complet.

HP OfficeJet 8132e, découvrez un univers d'impression sans limites

Cette imprimante se distingue par sa connectivité complète, qui inclut Wi-Fi, Ethernet et USB. Elle est également compatible avec plusieurs plateformes mobiles telles qu'Apple AirPrint et HP Smart App. Sa capacité à fonctionner avec des cartouches HP authentiques assure une fiabilité à toute épreuve. En outre, la résolution de numérisation optique de 1200 dpi vous permet de produire des documents de haute qualité avec facilité.

Economies sur l'encre et productivité maximale

Ne vous souciez plus jamais de l'encre grâce au programme HP Instant Ink. Recevez vos cartouches directement à domicile avant même de manquer d'encre et profitez d'un système d'abonnement flexible. Cette promotion rend l'HP OfficeJet Pro 8132e encore plus accessible.

Augmentez votre productivité avec des fonctionnalités pensées pour l'efficacité. La vitesse d'impression va jusqu'à 20 ppm en noir et 10 ppm en couleur. De ce fait, cette imprimante est idéale pour gérer de gros volumes d'impression sans perturber votre travail. Le bac d'alimentation de 225 feuilles et un ADF de 35 feuilles vous permettent de poursuivre vos tâches sans interruption fréquente pour recharger le papier.

Fiabilité et sécurité

L'HP OfficeJet Pro 8132e est dotée de la technologie Wi-Fi à autorétablissement pour une connexion stable et sécurisée, indispensable dans un environnement professionnel. HP Wolf Security renforce cette fiabilité avec des fonctions de sécurité avancées. Ces fonctions protègent vos documents sensibles de toute menace externe.

En somme, cette imprimante est une solution complète qui s'adapte à vos besoins professionnels et personnels. Avec cette promotion exclusive, des fonctionnalités avancées et une fiabilité inégalée, c'est le moment parfait pour faire de cet outil performant une partie intégrante de votre quotidien professionnel. N'attendez plus, cette offre est limitée dans le temps !

Découvrez d'autres offres promotionnelles ici.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.