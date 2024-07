BON PLAN : La COROS VERTIX 2S disponible à un tarif incroyablement bas !

Coûtant 599,00 € au lieu de 671,73 €, la COROS VERTIX 2S victime de ce bon plan est une montre connectée pour les aventuriers modernes. Or, vous n'avez pas à débourser le prix fort pour l'avoir au poignet.

C'est donc le moment de profiter de cette offre alléchante qui se profile à l'horizon. Robuste et technologiquement avancé, cet appareil possède bien des avantages et une autonomie impressionnante pour offrir une expérience utilisateur inégalée.

L'endurance de la COROS VERTIX 2S

Si vous aimez les smartwatch qu'il n'est pas nécessaire de recharger toutes les 24 heures, vous aimerez la COROS VERTIX 2S faisant l'objet de ce bon plan. Avec jusqu'à 40 jours d'utilisation quotidienne et 118 heures en mode GPS complet, cette montre est idéale pour les longues expéditions.

C'est pourquoi, on dit que c'est la montre connectée parfaite pour les aventures en plein air. Vous n'aurez plus à vous soucier de recharger votre montre fréquemment, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos activités.

Une smartwatch qui a du style

Pour suivre, la VERTIX 2S ne sacrifie pas le style pour la fonctionnalité. Avec sa lunette en titane et ses options de bracelet variées, cette montre est aussi élégante que performante. Son design ergonomique assure un confort optimal. Et cela, même lors des activités les plus intenses. Et vu que son prix actuel a été diminué, c'est une affaire à saisir.

Une montre dotée d'une technologie de suivi avancée

De plus, ce modèle est équipé d'une nouvelle antenne GPS avec suivi satellite à double fréquence. Cela offre une précision de localisation exceptionnelle. Ce qui signifie que même dans les environnements les plus difficiles vous pouvez vous orientez.

Que vous soyez en train de gravir une montagne ou de courir dans une forêt dense, vous pouvez compter sur la VERTIX 2S pour vous fournir des données précises sur votre position.

Des fonctions sport inédites

Outre ses capacités de suivi GPS, la COROS VERTIX 2S offre également une multitude de fonctionnalités pour les athlètes. Elle inclut des modes de sport spécifiques, des analyses de performance détaillées, et des outils de navigation avancés.

De plus, elle est compatible avec divers accessoires, tels que les capteurs de fréquence cardiaque, pour une surveillance encore plus précise de votre condition physique. C'est donc une montre adaptée pour les sportifs professionnels et les amateurs qui veulent suivre leurs performances avec précision.

Une résistance à presque toutes les épreuves

Ensuite, il s'avère que ce bon plan donnera l'occasion d'acquérir une COROS VERTIX 2S conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes. Dans l'eau, elle peut être utilisée pour la plongée puisque sa résistance est de 10 ATM.

Ce qui la rend idéale pour les activités en eau libre comme la natation. De plus, son écran tactile en verre saphir de 1,4 pouce est non seulement résistant aux rayures, mais aussi toujours allumé. Cela vous permettra de consulter vos données en un coup d'œil, même en plein soleil.

