Face à la diversité des vélos électriques proposés par Decathlon, difficile de savoir quel est le meilleur modèle pour une femme. De plus, il existe un certain nombre de considérations spécifiques à la gent féminine.

Pour vous présenter notre top 7, nous avons testé et examiné plusieurs vélos électriques de Decathlon pour femmes. Certains de ces VAE ont été conçus spécifiquement pour les femmes, tandis que d’autres possèdent une géométrie et des caractéristiques adaptées à leur morphologie. Pour ceux qui n’y connaissent pas grand-chose, cet article vous donne quelques conseils pour trouver la meilleure solution.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Rockider E-ST 900 Note : 9,7/10 Découvrir Riverside ORIGINAL 920E Note : 9,5/10 Découvrir Rockrider E-ST 500 Note : 9,2/10 Découvrir

Rockider E-ST 900 : vélo électrique femme durable

Caractéristiques techniques Type de vélo : VTT

Autonomie : 3h00

Puissance : 250W

T ailles existant : S, M, L

Poids : 21.9 à 22.2 kg

Prix : 1 499€

Rockrider est l’une des marques commercialisées par Decathlon proposant un vélo électrique pour femmes. L’E-ST 900 se distingue par sa conception en aluminium 6061 et ses tubes hydroformés.

Il bénéficie également d’une transmission Shimano Deore 10 vitesses, qui excelle sur de nombreux types de terrains, et de pneus HUTCHINSON 27,5 anti-crevaison.

De plus, ce vélo électrique est propulsé par un moteur Bosch 250W, parfait pour les côtes et les terrains difficiles. Sa batterie amovible de 500Wh jouit d’une qualité exceptionnelle. Elle se charge rapidement et offre une autonomie de plusieurs dizaines de kilomètres par charge.

Cerise sur le gâteau, l’E-ST 900 se décline en plusieurs tailles, de la plus petite à la plus grande, pour convenir à tous les cyclistes.

Maniable et facile d’entretien

Moteur et couple puissants

Accessoire standard non fourni

ORIGINAL 920E : idéal pour les virées longues

Caractéristiques techniques Type de vélo : VTC

Autonomie : 90 km

Puissance : 250W

T ailles existant : S, L

Poids : 25.5 kg

Prix : 999€

L’ORIGINAL 920E de Riverside est un vélo tout chemin électrique recommandé pour les longues promenades dans la nature. En fait, Decathlon affirme qu’avec une charge complète, ce vélo électrique femme peut parcourir jusqu’à 90 km en mode 1. Le 920E bénéficie d’un tout nouveau système électrique. Par rapport au modèle 900, son moteur délivre plus progressivement la puissance, ce qui permet de gaspiller moins d’énergie.

Outre son endurance, le Riverside Original 920E se montre plus confortable. Il s’appuie sur une fourche suspendue de 63 mm. Bien qu’elle ne soit pas réactive, elle absorbe aisément les chocs les plus violents

Par ailleurs, la géométrie de son cadre permet au cycliste de se tenir droit et détendu, réduisant ainsi toute pression sur le dos et les épaules.

Il faut noter que, bien que ce vélo soit un tout chemin, il utilise une transmission Shimano TZ 500, qui associe un plateau 1x 38T à une gamme de vitesses très confortable.

Longue portée

Confortable

Pas de capteur de couple

EST 500 : un vélo électrique femme assez puissant

Caractéristiques techniques Type de vélo : VTT

Autonomie : 2h30

Puissance : 250W

T ailles existant : S, M, L et XL

Poids : 22.8 à 23.2 kg

Prix : 1 499€

Rockrider se distingue par ses VTT électriques d’excellente qualité. Cette marque de Decathlon propose également un VTT électrique pour femme : le EST 500. Ce VAE vous permet d’explorer de nouveaux paysages.

De couleur prune, il se compose de tubes hydroformés en aluminium 6061. Côté technique, il comporte un moteur de 250W et une batterie amovible de 420 Wh. Il peut délivrer jusqu’à 340% de puissance de pédalage supplémentaire et dispose de 3 modes d’assistance : Eco / Standard / Boost.

Le Rockrider EST 500 bénéficie d’un Dérailleur MICROSHIFT à 8 vitesses et de pneus Tubeless Ready de 23 mm qui permettent de rouler sur des terrains accidentés. Pour rendre la conduite aussi confortable que possible, ces pneus à grand volume sont associés à une tige de selle de 31,6 mm.

Un écran de contrôle Ergo 500 intègre également le guidon du vélo. Il indique les informations liées au parcours

Prix attractif

Moteur puissant de 250W

Faible autonomie lors d’une utilisation intensive

WELLOBIKES : Fat Bike mixte pour femme

Caractéristiques techniques Type de vélo : vélo cargo

Autonomie : 130 km

Puissance : 250W

T ailles existant : destiné à une utilisateur de 1.60 m à 1.95 m

Poids : 26 kg

Prix : 2 890€

Decathlon propose également le vélo électrique le plus polyvalent qui soit : le WELLOBIKES.

Ce vélo électrique constitue donc un excellent choix pour les femmes qui souhaitent se rendre à la bibliothèque ou à l’épicerie à vélo plutôt qu’en voiture. Son panier avant et son porte-bagages arrière offrent suffisamment d’espace pour ranger ses affaires.

Ce vélo s’équipe de composants performants. À la différence de la plupart des vélos de cette liste, il dispose d’un feu-stop arrière, d’une chaîne en acier inoxydable et d’une protège-chaîne. Il nécessite également très peu d’entretien, grâce à la transmission par courroie et au moyeu à engrenage interne de Gates.

Construction robuste

Vélo cargo

Coût élevé

Moma Bike E.20PRO : le meilleur vélo électrique pliant de Decathlon

Caractéristiques techniques Type de vélo : vélo pliant

Autonomie : 120 km

Puissance : 250W

T ailles existant : destiné à une utilisateur de 1.55 m à 1.90 m

Poids : 26 kg

Prix : 1 299,99€

À première vue, le Moma Bike E.20PRO se prête à la morphologie féminine. Disponible en gris anthracite, son cadre garantit un confort et des performances à la hauteur de vos attentes.

La conception pliable du vélo permet d’éviter les embouteillages ou les transports en commun encombrés. Ce vélo électrique pour femme est également équipé de pneus Kenda 20 « x 1,75 et de feux LED ultra-lumineux à l’avant et à l’arrière.

Bien que sa batterie au lithium puisse parcourir environ 120 km par charge, nous avons remarqué que le chargeur mettait du temps à atteindre la pleine charge. Dans certains cas, il a fallu près de sept heures pour atteindre la pleine charge. Le vélo électrique pour femmes Decathlon dispose également d’un système de freinage fiable. Cependant, il n’est pas conçu pour être utilisé sur des surfaces mouillées.

Capacité de rouler même pliée

Puissante assistance

Cadre à taille unique

NEOMOUV Ekia : un parfait mariage entre élégance et confort

Caractéristiques techniques Type de vélo : vélo de ville électrique

Autonomie : 100 km

Puissance : 250W

T ailles existant : destiné à une utilisateur de > 1,65m.

Poids : 26 kg

Prix : 2 699€

Bénéficiant d’un cadre ouvert, le NEOMOUV Ekia 2 est l’un des meilleurs vélos électriques pour femmes chez Decathlon. Au-delà de son élégant design hollandais, il bénéficie d’un moteur coupleux et de son dérailleur Shimano Altus 8 vitesses qui lui permet de gravir les pentes les plus raides. Ce vélo électrique convient au cycliste de plus de 1,65 m.

Un écran LCD couleur situé sur le guidon gauche permet de choisir parmi différents modes d’assistance.

Son porte-bagages peut supporter jusqu’à 27 kg (siège bébé, panier arrière). Pour sécuriser ce VAE, il peut être équipé d’un câble, d’un segment ou d’un cadenas en U.

Des composants parfaitement intégrés

Assistance progressive et solide

Écran élémentaire

ELOPS 120E : un vélo électrique pas cher

Caractéristiques techniques Type de vélo : vélo de ville électrique

Autonomie : 50 km

Puissance : 250W

T ailles existant : destiné à une utilisateur de 1m60 à 1m90

Poids : 25,9 Kg

Prix : 799€

Qui ne rêve pas d’un vélo de croisière à l’ancienne ? Le vélo électrique ELOPS 120E pour femme de Decathlon a tout pour plaire. En outre, il s’agit d’un parfait compromis entre performance et prix. Il dispose d’équipements modernes tels que l’assistance électrique, un dérailleur arrière Microshift et des freins TEKTRO V-brakes.

Par ailleurs, ce vélo électrique Decathlon s’équipe de feux intégrés (avant et arrière) pour rouler dans des conditions de faible luminosité, d’un porte-bagages arrière. Il est doté de pneus Gum Wall 30 TPI qui excellent sur une grande variété de types de surfaces tout en étant proposés à un prix abordable. Cependant, il faut rappeler que l’ELOPS 120E pèse plus de 25 kg.

Agréable à conduire sur des routes plates en ville

Équipement complet

Vélo assez lourd

Comme vous le verrez dans cette liste, il existe une pléthore de vélos électriques, mais le choix ne doit pas être décourageant. Voici quelques éléments clés à prendre en compte au moment de faire votre choix.

De quel type de vélo électrique avez-vous besoin ?

Quelle est l’utilisation de ce vélo ? Si vous vous contentez de rouler sur l’asphalte, vous ne pourrez pas utiliser de vélos tout-terrain. Si vous partez pour de longues randonnées sur route, le choix d’un vélo e-road s’impose, tandis que celui d’un vélo e-fitness ou d’un vélo e-hybride demande un peu plus de réflexion.

Avez-vous l’intention de transporter des objets ?

Si vous utilisez le vélo pour vous rendre au travail ou faire les courses, par exemple, vous pouvez choisir un vélo équipé de tous les accessoires dont vous avez besoin, tels que des garde-boue, un porte-bagages, un éclairage à dynamo et une béquille. Si vous souhaitez simplement faire quelques balades à vide pour vous mettre en forme le week-end, optez plutôt pour un modèle minimal afin d’économiser du poids (et de l’argent).

Faut-il un vélo électrique pour femmes ?

La réponse courte est : le meilleur vélo pour vous est celui qui vous convient.

C’est surtout votre taille et vos proportions qui détermineront si vous préférez un vélo spécifique pour femmes à un vélo unisexe. En moyenne, le corps des femmes est plus petit et la moitié supérieure est plus courte que la moitié inférieure. Cela signifie que les vélos pour femmes sont souvent plus petits, plus étroits et ont une portée plus compacte.

Si vous êtes plus grand, avec un torse long, vous préférerez peut-être une géométrie unisexe.

